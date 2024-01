[Video] Vidal rompió con todo y reaccionó tras no ser fichado por el América

América de Cali fue protagonista en las últimas horas después de que se diera a conocer que la administración del equipo desistía de fichar al chileno Arturo Vidal.

Es importante decir que desde el club 'escarlata' se dio a conocer que cumplieron con todos los requisitos del jugador, pero finalmente todo apunta a que el 'King' no tenía como prioridad al fútbol colombiano.

Así las cosas, muchos hinchas acabaron con la ilusión que les generó la posible llegada de uno de los jugadores más históricos de la selección de Chile y bastaron solo pocas horas para que el mismo Vidal rompiera el silencio.

Vea también: Arturo Vidal no jugará con América, pero “jugó” con su oferta!

Tras conocerse la decisión final desde el América, al tiempo se hizo viral un video en el que el 'King' está manejando su carro y allí confirma que vuelve a Colo Colo, la que pareció ser su opción más válida desde el primer momento.

"Escuché por ahí que volvía a Colo Colo porque estoy lesionado. Vuelvo porque quiero colocar a Colo Colo en donde se merece en Sudamérica. Y no me comparen más con los que han vuelto a Chile porque no es mi casa. No vuelvo a retirarme, vengo a ganar cosas", fue lo que dijo Vidal, dejando así claro que lo del América ya es una cosa del pasado.

Como si se tratara de un tema para ignorar, Arturo continuó diciendo: "Muy feliz de verdad, prácticamente cuatro meses sin jugar un partido, lo logré gracias a la gente de acá que me ayudó mucho".

Le puede interesar: [Video] Fin de la novela: América tomó una decisión con Arturo Vidal

Con el panorama claro, todo esto fue una muestra clara de que por más que los 'escarlatas' se esforzaron', Vidal no tenía mayor interés de aterrizar en el fútbol colombiano y simplemente espero a que América desistiera para aceptar que ya volvía a Colo Colo.