[Video] Y eso que eran 'amigos': El nuevo desplante de Florentino Pérez para Cristiano

En medio de las distintas posibilidades del mercado de fichajes en el fútbol europeo una de las principales noticias fue Cristiano Ronaldo. El astro portugués tenía toda la intención de dejar el Manchester United, pero no se concretó.

Para CR7 su regreso al conjunto rojo no ha sido lo esperado. Desde su arribo el club de Old Trafford no ha dado muchas señales de mejoría y se quedó sin un cupo para la Champions League en el último curso.

Cristiano tiene una mentalidad ganadora y busca la posibilidad de arribar de volver a competir en el máximo nivel del fútbol europeo, situación que al parecer no es sencilla.

En las últimas horas se conoció un video del nuevo desplante para el jugador luso. En este caso, por parte de uno de sus viejos conocidos, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.