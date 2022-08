[Video] Yaser debutó como titular, puso dos pasegol y fue figura del Watford

Yaser Asprilla fue uno de los jugadores más destacados del Watford durante la quinta fecha de la Championship (segunda división de Inglaterra) ante el Preston como visitante este sábado.

El jugador colombiano fue uno de los mejor valorados de su equipo, recibiendo una calificación de 7.1, tras tras recibir su primera titularidad en el conjunto británico. Asprilla fue sustituido al minuto 80 en un juego que terminó 0-0.

“Es pura magia”, relató la transmisión de la BBC para describir al futbolista colombiano, quien fue una permanente pesadilla de la defensa del equipo rival.

🇨🇴 18 year old Yaser Asprilla in his 2nd start for Watford. Kid is a special talent and won’t be long till the ⚽️🌎 knows his name.He has all the skills on the ball, great technique and work rate,but most impressive of all, his vision for an 18 year old… 2 examples from today 1/ pic.twitter.com/Iqfu2dNYg8