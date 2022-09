[Videos] "Colombia jugó con un hombre menos": En México le dan con todo a James

La Selección Colombia culminó la doble fecha FIFA con el triunfo ante México por 3-2. El equipo nacional logró remontar una desventaja de dos goles tras una primera parte para el olvido con un mal desempeño de varios de los referentes del equipo.

Tras el final de la primera mitad, el equipo se veía flojo, lento y sin ideas. Los cambios que hizo Néstor Lorenzo para el complemento fueron la clave para darle vuelta al marcador. Carrascal, Sinisterra y Borré lograron empezar a generar peligro en la defensa del cuadro azteca y en tan solo 7 minutos pusieron el 2-2 para luego conseguir el 3-2 definitivo.

Uno de los hombres con el rendimiento más bajo fue James Rodríguez. El volante de Olympiakos tuvo muy poca intensidad en su juego y se vio faltó de ritmo pare disputar el balón ante un equipo que volaba en la primera mitad. El ex Real Madrid se quedó corto hasta para correr y fue evidente su falta de continuidad.

Desde Colombia, las críticas no se hicieron esperar. Sin embargo, James fue severamente cuestionado por la prensa mexicana. En los principales espacios deportivos se señaló al cafetero. Desde afirmaciones como “Colombia jugó con un hombre menos en el primer tiempo” hasta “James ya no corre, no está” fueron algunas de las referencias.