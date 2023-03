Villa estaría en la puerta de salida de Boca: En Europa y Brasil quieren al colombiano

Sebastián Villa lleva un tiempo largo sin ser el protagonista en Boca Juniors. El atacante colombiano ha perdido relevancia en el conjunto xeneize y los escándalos de su vida personal han impedido que sea un referente en todo sentido para el club.

Después de varios años vistiendo la camiseta azul y oro, todo apunta a que Villa podría irse de 'casa amarilla'. Las ofertas de traspaso para el ex Deportes Tolima provendrían del fútbol europeo y la liga brasileña.

Según las informaciones del periodista argentino, Juan José Bucsalia, desde la secretaría técnica del club albiceleste saben la necesidad de vender al jugador para sacar una ganancia. Todo esto por un dinero pendiente por pagarle al onceno tolimense.

“A Sebastián Villa se le cumple contrato el 31 de diciembre de esta temporada, así que necesitan venderlo para poder recolectar el dinero y pagarle al Deportes Tolima. En caso de que no lo lleguen a vender, hay una cláusula de que Boca debe responderle al Tolima por ese 30 %”, dijo inicialmente el comunicador.

Y añadió: “Si lo venden, el que haría negocio es Boca, el que no es Tolima, a ellos no les conviene que se haga la operación con seis meses de contrato, pues el porcentaje disminuiría. No va a ser el 30 % de 20 millones, va a ser probablemente de 2 millones; lo que podrían ser 6 millones pasarían a ser 600.000 dólares”.

Los clubes interesados en hacerse con los servicios del colombiano serían Brujas de Bélgica y Atlético Mineiro. Los belgas ya habían manifestado su intención por el colombiano en 2021. Por su parte, los brasileros buscarían una alternativa en ataque para Hulk.

Por ahora, se espera que en las próximas semanas pueda haber una propuesta formal por el delantero. Boca haría efectiva su venta en el mes de junio.