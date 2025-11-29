Actualizado:
Vincent Kompany rendido a Luis Díaz tras su show ante St Pauli: "tiene creatividad caótica"
Luis Díaz fue la figura del partido entre Bayern Múnich y St. Pauli.
Luis Díaz, vuelve a encender al Bayern Múnich gracias a su talento inagotable que lo ha convertido en una de las figuras más destacadas del conjunto bávaro durante los últimos meses.
El atacante colombiano, respaldado por actuaciones decisivas, recibió nuevos elogios por parte de su entrenador, Vincent Kompany, quien no dudó en exaltar una de sus cualidades más particulares: la capacidad de sorprender incluso en los momentos más enredados del juego.
Desde el arranque del partido, en el que el Bayern derrotó 3-1 al FC St. Pauli, el extremo guajiro dejó claro por qué su presencia resulta imprescindible. Marcó un gol, entregó una asistencia de fantasía y remató la jornada con una actuación de lujo. Su juego no solo permitió la remontada, sino que reafirmó su condición de pieza clave en el proyecto deportivo de Kompany.
Tras el encuentro, el técnico belga no ocultó su entusiasmo y destacó con claridad la singularidad del futbolista colombiano. Sus palabras se volvieron titulares en Alemania: “Lucho tiene una especie de ‘creatividad caótica’. Siempre puede hacer algo en medio del caos... Mantuvo la cabeza alta en el suelo y dio un gran pase. Hizo exactamente la misma jugada ayer en el entrenamiento. Es una cualidad suya”. Con esa frase, Kompany encapsuló una virtud que distingue al extremo: la habilidad de transformar la confusión en oportunidades ofensivas.
Los registros estadísticos refuerzan aún más la influencia del colombiano, pues en apenas 19 presentaciones ha intervenido directamente en 18 anotaciones: 12 goles y 6 asistencias. Su rendimiento no solo se mide en números, sino también en la forma en que cambia el ritmo del equipo, particularmente en partidos cerrados donde la imaginación suele ser escasa. Esa mezcla de velocidad, desequilibrio y audacia le da al Bayern un componente que pocos equipos en Europa pueden presumir.
La importancia de Díaz quedó en evidencia recientemente, cuando el Bayern cayó 3-1 frente al Arsenal en la Champions League. En aquel choque, su ausencia se notó tanto qué analistas alemanes y británicos coincidieron en que al conjunto bávaro le faltó ese futbolista capaz de romper la defensa o inventar una jugada inesperada.
Más allá de su impacto en la cancha, el compromiso del colombiano ha sorprendido gratamente al cuerpo técnico. De acuerdo con informes de prensa, el extremo se ha adaptado con rapidez a la intensidad física del fútbol alemán, a los métodos de trabajo y a la exigencia continua de una plantilla que rota con frecuencia.
Incluso Kompany lo definió como una excepción dentro del plantel por su capacidad para rendir sin necesidad de largos descansos, un aspecto que valoran especialmente en semanas de calendario apretado.
De cara a los próximos compromisos, el Bayern disputará los octavos de final de la Copa de Alemania frente al Unión Berlín, un escenario ideal para que Díaz vuelva a exhibir su aporte ofensivo. La temporada aún tiene varios desafíos, y el guajiro aparece como una figura destinada a marcar diferencias en momentos trascendentales.
