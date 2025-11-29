Vincent Kompany rendido a Luis Díaz tras su show ante St Pauli: "tiene creatividad caótica"

Desde el arranque del partido, en el que el Bayern derrotó 3-1 al FC St. Pauli, el extremo guajiro dejó claro por qué su presencia resulta imprescindible. Marcó un gol, entregó una asistencia de fantasía y remató la jornada con una actuación de lujo. Su juego no solo permitió la remontada, sino que reafirmó su condición de pieza clave en el proyecto deportivo de Kompany.

Tras el encuentro, el técnico belga no ocultó su entusiasmo y destacó con claridad la singularidad del futbolista colombiano. Sus palabras se volvieron titulares en Alemania: “Lucho tiene una especie de ‘creatividad caótica’. Siempre puede hacer algo en medio del caos... Mantuvo la cabeza alta en el suelo y dio un gran pase. Hizo exactamente la misma jugada ayer en el entrenamiento. Es una cualidad suya”. Con esa frase, Kompany encapsuló una virtud que distingue al extremo: la habilidad de transformar la confusión en oportunidades ofensivas.

Los registros estadísticos refuerzan aún más la influencia del colombiano, pues en apenas 19 presentaciones ha intervenido directamente en 18 anotaciones: 12 goles y 6 asistencias. Su rendimiento no solo se mide en números, sino también en la forma en que cambia el ritmo del equipo, particularmente en partidos cerrados donde la imaginación suele ser escasa. Esa mezcla de velocidad, desequilibrio y audacia le da al Bayern un componente que pocos equipos en Europa pueden presumir.

La importancia de Díaz quedó en evidencia recientemente, cuando el Bayern cayó 3-1 frente al Arsenal en la Champions League. En aquel choque, su ausencia se notó tanto qué analistas alemanes y británicos coincidieron en que al conjunto bávaro le faltó ese futbolista capaz de romper la defensa o inventar una jugada inesperada.