Vinicius abre la puerta a su salida del Real Madrid: crisis interna en la 'Casa Blanca'

Real Madrid se enfrenta a un inesperado giro en la renovación de una de sus figuras más brillantes. Vinicius Junior, el delantero brasileño que ha sido clave en los últimos éxitos del club merengue, ha rechazado una oferta de renovación que, según la prensa española, le garantizaba unos 20 millones de euros anuales entre salario fijo, variables y bonos por rendimiento.

La decisión del atacante de 24 años ha encendido las alarmas en la cúpula blanca, que contaba con sellar su continuidad antes del cierre de la temporada. De acuerdo con medios como Marca y AS, Vinicius considera que su peso en el equipo —dentro y fuera del campo— merece un reconocimiento económico superior, cercano a los 30 millones de euros por año, incluyendo salario, bonus e incluso una prima por fidelidad, en una estructura contractual similar a la que tuvo Cristiano Ronaldo en su mejor etapa en el club.

Vinicius, quien llegó al Real Madrid en 2018 procedente del Flamengo por 45 millones de euros, ha evolucionado de promesa a figura indiscutible. En las últimas tres temporadas ha sido el motor ofensivo del equipo, especialmente tras la salida de Karim Benzema. Su sociedad con Jude Bellingham ha sido vital en la lucha por LaLiga y la Champions League.

Desde el entorno del jugador, sostienen que la diferencia entre lo que se le ofrece y lo que exige no responde solo al dinero, sino al reconocimiento simbólico de su estatus dentro del club. “Vinicius no solo marca goles, genera marca, vende camisetas, representa al Madrid globalmente. Lo que pide no es desmedido si se compara con figuras históricas como Cristiano”, afirmó una fuente cercana al jugador consultada por El País.

En Valdebebas, el mensaje ha sido de cautela. La directiva blanca, encabezada por Florentino Pérez, aún confía en llegar a un acuerdo. Sin embargo, este rechazo añade tensión a un verano que ya promete ser movido, con el posible fichaje de Kylian Mbappé y las renovaciones pendientes de otros pilares del plantel.

El contrato actual de Vinicius expira en 2027, pero su cláusula de rescisión de mil millones de euros parece no ser suficiente disuasión ante la presión mediática y el interés que podrían mostrar otros gigantes europeos.

El culebrón apenas comienza, y en Madrid ya se preguntan si este pulso salarial será el inicio de una nueva era de galácticos… o el comienzo de una dolorosa separación.