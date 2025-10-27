Vinicius explotó tras el cambio en el clásico: "Me voy del equipo"

La pelea con Lamine Yamal

Tras tranquilizarse, el brasileño volvió al banquillo y más tarde fue uno de los protagonistas en las dos tanganas que cerraron el clásico. Estuvo entre los que se encararon en la zona técnica tras la expulsión de Pedri en el minuto 100 y, tras Carvajal, le dijo a Lamine y le hizo el gesto de “hablas mucho”, por las declaraciones de este días antes del clásico.



El ‘10’ azulgrana dijo “roban, se quejan y hacen cosas...", en referencia al Real Madrid, durante un evento de la 'Kings League'. Y los jugadores del conjunto blanco se lo recordaron sobre el terreno de juego.



Entre ellos, un Vinícius que tensó más la relación con Xabi Alonso, después de que en el inicio de temporada el brasileño fuera suplente en dos de los cinco primeros partidos, estreno en Champions incluído, y se viera relevado en su papel de líder por el francés Kylian Mbappé.