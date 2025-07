Vinícius se asoma a Liverpool; un detalle acelera su salida del Madrid

Y es que la oferta de renovación incluiría un aumento salarial, pero se estima que el brasileño pediría ser el mejor pagado de la plantilla, ante lo cual en el Madrid ya se tomó una postura, la cual explicaron en 'El Chiringuito' así: "Florentino (Pérez) entiende que son cantidades que no va a asumir. Es un tema simplemente económico, no ganará más que Mbappé. Madrid no va a tirar la casa por la ventana para renovar a Vinícius. El Madrid no va a pagar cantidades que puedan romper el ecosistema del vestuario".

Ahora, en la contraparte, Liverpool podría llegar a un acuerdo interno con Vinícius, en donde se promueva su no renovación con Real Madrid, y esperar dos temporadas a que termine su contrato para negociar directamente con él.

De esta forma, la negociación sería fructífera para Vinícius, pues se trataría de la posibilidad de vender sus derechos deportivos a Liverpool y no compartir las ganancias de la transferencia. Claro está que no es bien visto, ya que Real Madrid -club que lo ha mostrado- se quedaría sin nada luego de invertir un dinero por su fichaje y los años que ha pagado de salario, al margen de los logros deportivos en los que ha participado el extremo.

¿Cuánto ofrece Liverpool a Real Madrid por Vinícius?

La cifra que pagaría Liverpool a Real Madrid por el fichaje de Vinícius Jr. asciende a los 130 millones de euros, pero está sujeta a cambios, pues en eso consiste la negociación entre clubes. Inicialmente el Merengue rechazaría tal ofrecimiento, pero corriendo el riesgo de que más adelante el brasileño se marche libre.