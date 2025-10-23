¿Volverá Catalina Usme? Marsiglia dejó clara la postura de Colombia

Con el anuncio del novedoso torneo de la Liga de Naciones de la CONMEBOL, la Selección Colombia espera dar el primer golpe en condición de local en el Estadio Atanasio Girardot que espera estar a reventar para recibir al combinado nacional en busca de superar a Perú y luego, visitará a Ecuador en la segunda fecha.

Este jueves 23 de octubre, Ángelo Marsiglia atendió a los medios en una zona mixta que sirvió como previa de la Liga de Naciones frente a Perú. El entrenador vallecaucano dejó claras posturas frente al futuro y lo que quiere demostrar el combinado nacional en estos primeros partidos de Eliminatorias.

Catalina Usme salió de Europa para firmar contrato en Universitario de Deportes y estar cada vez más cerca de la Selección Colombia. A sus 35 años, la goleadora histórica del seleccionado dejó entrever que la Copa América fue la última en su carrera, sembrando dudas para la Liga de Naciones.

Justamente, la delantera no apareció en la nómina de convocadas para enfrentar a Perú, algo que sorprendió a propios y a extraños. En la zona mixta, Ángelo Marsiglia respondió al por qué dejar afuera a Catalina Usme de la lista de 23 jugadoras.

CAMBIO GENERACIONAL RESPONDE A LA AUSENCIA DE CATALINA USME

Mucho se ha hablado de la sangre joven de las selecciones Colombia y para la Liga de Naciones, ese cambio generacional arrancará con la inclusión de jugadoras como Kelly Caicedo y Juana Ortegón como principales novedades. Además, se mantendrá a Linda Caicedo como la estrella y referente con Valerin Loboa que dejó una excelente Copa América.

Daniela Montoya sí apareció en la lista de convocadas, mientras que Catalina Usme no. Ángelo Marsiglia afirmó que, “tener jugadoras en el exterior muestra el crecimiento que tiene el fútbol femenino en Colombia. Antes teníamos entre siete o nueve jugadoras y hoy podemos decir que la mayoría de la base están jugando en grandes ligas como la española, la inglesa, México, Brasil, Estados Unidos”.

Lo de la ausencia de Catalina Usme pasa por, “si ves hoy por hoy, la Selección Colombia está llena de juventud, necesitamos jugadoras de mucha experiencia para apostarle a ese recambio, pero queremos eso, queremos apostarle a ese recambio que ha venido desde atrás contando con jugadoras muy jóvenes y es el presente de la Selección. Lo vimos en Copa América con Luisa Agudelo, Valerin Loboa que queremos que sean las protagonistas de la Selección absoluta”.

Sin mencionar a Catalina Usme, dejó claro que la postura en estos momentos es enfocarse en las jóvenes que ya están dando de qué hablar como el futuro de la Selección Colombia.

No obstante, el entrenador afirmó que no les cierran las puertas a las futbolistas experimentadas, “son pioneras y no significa que no puedan volver esas jugadoras que ya no están hoy, pero quisimos ver un recambio en la parte ofensiva y u recambio con jugadoras de proceso Sub-17 y Sub-20".