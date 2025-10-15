Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 20:40
"Volvimos a la normalidad": Carlos Antonio reaccionó a la eliminación de Colombia
Colombia quedó eliminado del Mundial sub-20.
Argentina se impuso a Colombia por 1-0 este miércoles en las semifinales del Mundial Sub-20 en Chile, en un partido jugado en el estadio Nacional de Santiago en el que hizo gala de su efectividad y solidez, y avanzó a la final del torneo, en la que ante Marruecos buscará el próximo domingo su séptimo título en la categoría.
Será la segunda vez en 20 años que un equipo africano juegue una final, y como en 2005, lo hará frente a Argentina. En aquella ocasión, Lionel Messi marcó un doblete para derrotar a Nigeria.
Vea también: Fin del sueño: Argentina eliminó a Colombia del Mundial sub 20
Los cafeteros, por su parte, a pesar de su valor ante la adversidad y jugando con uno menos por la expulsión de Jhon Rentería en el minuto 79, sucumbió y enfrentará a Francia por el tercer lugar el sábado 18 en Santiago.
El delantero de Newell’s Matteo Silvetti definió el triunfo para la albiceleste al minuto 72, con lo que volvió a ser clave como lo fue ante México en cuartos de final, cuando marcó el tanto del triunfo.
Carlos Antonio Vélez reaccionó a la eliminación de Colombia:
A través de su cuenta de X, y como es habitual, el periodista Carlos Antonio Vélez dio a conocer sus sensaciones de lo que fue la eliminación de los colombianos.
"Otra vez nos quedamos en el “casi"… Otra vez aparece la frustración... Otra vez nos ahogamos llegando a la orilla… Y eso que este equipo había demostrado estar hecho de otro material", fue lo que inició diciendo CAV.
Le puede interesar: ¿Cuál será el rival de Colombia por el tercer puesto? Mundial sub 20
Después continuó: "¡Nos ganaron bien! La pizarra la manejaron como se debía… El cambio de estructura y de funcionamiento para el ST los elevó y no tuvimos soluciones. Y luego del gol volvimos a ser como todas las selecciones Colombia, volvimos a la normalidad, alejándonos de lo que había sido el fuerte que era reaccionar a tiempo y bien ante la adversidad. Muchos errores juntos y en definitiva los ausentes nuestros hicieron más falta que los de Argentina. ¡Ganaron bien!"
Fuente
Antena 2 | EFE