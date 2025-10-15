"Volvimos a la normalidad": Carlos Antonio reaccionó a la eliminación de Colombia

Argentina se impuso a Colombia por 1-0 este miércoles en las semifinales del Mundial Sub-20 en Chile, en un partido jugado en el estadio Nacional de Santiago en el que hizo gala de su efectividad y solidez, y avanzó a la final del torneo, en la que ante Marruecos buscará el próximo domingo su séptimo título en la categoría.



Será la segunda vez en 20 años que un equipo africano juegue una final, y como en 2005, lo hará frente a Argentina. En aquella ocasión, Lionel Messi marcó un doblete para derrotar a Nigeria.

Los cafeteros, por su parte, a pesar de su valor ante la adversidad y jugando con uno menos por la expulsión de Jhon Rentería en el minuto 79, sucumbió y enfrentará a Francia por el tercer lugar el sábado 18 en Santiago.

El delantero de Newell’s Matteo Silvetti definió el triunfo para la albiceleste al minuto 72, con lo que volvió a ser clave como lo fue ante México en cuartos de final, cuando marcó el tanto del triunfo.