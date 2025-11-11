Voz autorizada confesó lo que pasará con el futuro de James: “un nuevo capítulo”

El futuro de James Rodríguez

Varios reportes han indicado de la salida del colombiano del Club León, incluso, en el más reciente partido contra Puebla, el jugador fue sustituido en los minutos finales para lo que fue una ovación del aficionado de ‘La Fiera’ en las graderías del estadio Nou Camp, lo que se asimila como una despedida.

Pues bien, a esos reportes se le ha sumado una información reciente de Fabrizio Romano, experto en fichajes que aseguró que James Rodríguez dejará León y estará disponible como agente libre nuevamente para 2026.

La fuente indica que el volante colombiano está “listo para un nuevo capítulo en su carrera deportiva tras jugar en México, esto, antes de que empiece el Mundial del 2026 y participe con la Selección Colombia.