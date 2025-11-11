Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 09:51
Voz autorizada confesó lo que pasará con el futuro de James: “un nuevo capítulo”
El talentoso volante afrontará con la 'Tricolor' los partidos de la fecha FIFA de noviembre.
James Rodríguez es uno de los grandes referentes que tiene la Selección Colombia, el mediocampista ofensivo de 34 años ha sido convocado nuevamente por el técnico Néstor Lorenzo para lo que serán los amistosos de noviembre contra Nueva Zelanda y Australia.
El exjugador de clubes como Porto, Real Madrid y Bayern Múnich acabó su temporada con el León con poco por celebrar, pues el conjunto ‘esmeralda’ ha quedado eliminado de la actual Liga MX quedando penúltimo en la tabla de posiciones.
El futuro de James Rodríguez
Varios reportes han indicado de la salida del colombiano del Club León, incluso, en el más reciente partido contra Puebla, el jugador fue sustituido en los minutos finales para lo que fue una ovación del aficionado de ‘La Fiera’ en las graderías del estadio Nou Camp, lo que se asimila como una despedida.
Pues bien, a esos reportes se le ha sumado una información reciente de Fabrizio Romano, experto en fichajes que aseguró que James Rodríguez dejará León y estará disponible como agente libre nuevamente para 2026.
La fuente indica que el volante colombiano está “listo para un nuevo capítulo en su carrera deportiva tras jugar en México, esto, antes de que empiece el Mundial del 2026 y participe con la Selección Colombia.
🚨🇨🇴 James Rodriguez will leave Leon and he’s available as free agent again for 2026.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2025
Ready for new chapter after playing in Mexico… ahead of the World Cup with Colombia. pic.twitter.com/ANkq0FT8wV
¿En cuál club jugará James Rodríguez en el 2026?
Algunos equipos que han sido relacionados con James vienen también de la liga mexicana, unos muy grandes y de renombre como el Club América, los Rayados de Monterrey, Pachuca y Tigres, sin embargo, también dicen que desde la MLS estarían interesados en contar con sus servicios.
Reportes habían indicado que al volante colombiano le gustaría seguir en México luego de vivir un año allí y estar acostumbrado a la competencia que allí se juega, sin embargo, no se descarta la opción de que juegue en la liga de los Estados Unidos, donde aparecen clubes como Orlando City, Chicago Fire y New York City.
Por último, también han relacionado a James con el Real Oviedo de la liga española, equipo que recientemente subió a la primera división de aquel balompié y que realizaría una gran inversión en el próximo mercado de fichajes para intentar mantenerse en esa categoría, club que recordemos pertenece a Grupo Pachuca al igual que el Club León, relación que podría encaminar su fichaje.
Fuente
Antena 2