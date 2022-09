Vuelven a 'pordebajear' a James: "Cavani piensa que entrenarse fuerte es una prioridad"

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, apuntó tras la victoria de su equipo por 3-0 contra el Celta de Vigo, que en este partido sí le ha gustado la mentalidad de su equipo, después de que en otros partidos comentase que tenían que estar concentrados durante todo el partido, y resaltó que los jugadores han trabajado muy bien.

“El equipo ha tenido fuerza para estar en el campo. Hemos jugado mucho segundo y tercer balón. Ha sido un partido difícil, los primeros veinticinco minutos el Celta ha presionado muy bien, hemos fallado muchos pases, pero después hemos cambiado la forma de construir el juego a ver que nos presionaban mucho y estoy contento”, dijo en rueda de prensa.

Además, el entrenador italiano resaltó en rueda de prensa que “le doy mucha importancia a Mestalla, es un factor para nosotros, en un momento de dificultad la afición siempre está con nosotros y eso es importante”, a la vez que apuntó que fuera de casa tienen que mejorar los resultados.

Sobre las molestias de Eray Cömert dijo que no cree que sea nada y que solo necesita descanso, mientras que de Samuel Lino contó que le gusta trabajar con él, pero más le gustaría trabajar con jugadores que son propiedad del Valencia. “No pienso ahora que cuando acabe la temporada tenemos que cambiar cuatro o cinco jugadores, por ahora disfrutamos de ellos”, agregó.

Por último, Gattuso destacó que “cuando tienes un buen vestuario con una buena actitud de trabajo, es fácil. Todos los jugadores me dicen siempre lo mismo, que hay buen ambiente y así se trabaja bien”.

La opinión en Valencia sobre Edinson Cavani y la comparación con James

En los últimos días se ha comparado a James Rodríguez con el jugador uruguayo Edinson Cavani solo quería jugar 30 o 35 minutos en su debut con el Valencia, según reconoció tras el partido su entrenador, Gennaro Gatusso, quien lo alineó como titular y lo sustituyó a mitad del segundo tiempo.

"Ha trabajado tres días con nosotros muy bien y le venía bien ser titular. He hablado con él, no le gustaba mucho, pero lo hemos convencido. Estoy muy contento, ya que Marcos André y Hugo Duro tienen problemas y no están al cien por cien", agregó.

"Cuando un jugador de 35 años piensa que entrenarse fuerte es una prioridad, ayuda a los compañeros. Ahora tiene que mejorar sus condiciones físicas, pero estoy muy contento de que en las dos semanas que lleva aquí haya trabajado para mejorar físicamente", indicó Gattuso.