Vuelven los rumores: en Chile ponen a Reinaldo Rueda fuera de la selección

A pesar de dejar buenas sensaciones en la Copa América y sacar adelante un proyecto difícil de recambio en la selección chilena, Reinaldo Rueda no ha encontrado solidez en suelo austral. No tanto por la materia futbolística como tal; si no por los problemas sociales que han afectado la logística de ‘La Roja’.

Ante todo ese panorama y en medio de una intemperie en el fútbol sudamericano por la suspensión de toda la actividad profesional, desde Chile reiteran que Reinaldo Rueda podría dejar a la selección en cualquier momento por ofertas que le busca su empresario y la molestia por el poco tiempo y espacio de trabajo que ha tenido.

"Reinaldo Rueda está contrariado por la situación que ha vivido en Chile en los últimos. El estallido social y la suspensión de los amistosos ante Perú y Bolivia, además del poco margen que tuvo para trabajar con la Sub 23, fueron el primer golpe", señaló el Diario La Cuarta de Chile.

Asimismo, se especula sobre su posible salida: “El hecho de estar tanto tiempo sin dirigir le ha hecho estar más receptivo para escuchar ofertas, si es que son buenas. Su representante lo sabe y tiene el teléfono abierto”, recordando que el timonel colombiano se ha puesto en el radar de clubes como Boca Juniors en los últimos meses.

Además, el estratega colombiano respaldó la determinación de aplazar la Copa América que se iba a realizar en Colombia y Argentina: "Considero que es una decisión coherente con el objetivo inicial con el cual se programó esta Copa América, como era el de igualar el calendario de la Copa y de la Eurocopa y más nosotros teniendo Copa América en Brasil 2019", dijo declaraciones recogidas por radio independiente AIR, de Nueva York.