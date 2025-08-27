Wehen Wiesbaden vs Bayern Múnich EN VIVO 27 de agosto: cómo ver DFB Pokal

Las grandes ligas de Europa están a comenzando y los equipos se siguen preparando de la mejor manera para afrontar los retos de la nueva temporada, entre ellos justamente el Bayern Múnich, el cual comenzó la temporada con una serie de partidos preparatorios en donde sacó buenos resultados, quedó campeón de la Supercopa de Alemania ante Stuttgart, debutó con victoria en la Bundesliga y ahora quiere seguir avanzando en la DFB Pokal.

El cuadro alemán auspiciará como visitante en el que podrá llegar a ser el tercer compromiso oficial del delantero de la Selección Colombia, quien ya debutó marcando gol en la final de la Supercopa de Alemania y en el duelo de Bundesliga contra Leipzig. Ahora se espera que siga sumando minutos en un nuevo partido y competencia con el cuadro 'bávaro'.

Mientras que el Wehen Wiesbaden, el cual milita en la tercera división del fútbol de Alemania comenzó de manera irregular la liga, con un empate, una victoria y una caída que lo dejan con cuatro puntos en la sexta casilla.

Siga Wehen Wiesbaden vs Bayern Múnich EN VIVO el 27 de agosto: hora y canal para ver DFB Pokal

El compromiso entre Wehen Wiesbaden vs Bayern Múnich se jugará en el BRITA-Arena a partir de las 13:45 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 15:45 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de este duelo en la DFB Pokal, se podrá ver a través de Disney +. Además también podrá seguirla por medio de Antena 2.