El equipo de fútbol Wigan, liderado por su ídolo Hugo Rodallega, está pasando por el peor momento de su historia debido a dificultades económicas que han impactado su desempeño deportivo.

Sin embargo, un multimillonario local ha decidido ayudar al equipo, evitando su liquidación y brindando un respiro a los hinchas que siguen su trayectoria con impaciencia.

Aunque la cifra de compra del equipo por el multimillonario fue de solo 1 libra esterlina, esto se debió a las altas deudas del equipo. El comprador acordó pagar todas las facturas vencidas y actualizar los salarios de la plantilla.

Aunque la cifra de compra parece una locura, se sabe que las deudas del equipo son muy altas y, por eso, finalmente decidieron hacer las cosas de esa manera, pues de no hacerlo, tendrían que afrontar más consecuencias, como la de tener que iniciar la temporada en la League One con ocho puntos menos, tras no haberle pagado los salarios a su plantilla.