A otro colombiano le preguntaron si jugaría en la Selección de México: su respuesta fue tajante

Con la llegada de Jaime Lozano como entrenador de la Selección Mexicana, los jugadores naturalizados tienen las puertas abiertas para llegar al Tri.

Sin duda, el mejor ejemplo de lo anterior es el caso de Julián Quiñones, pues el cafetalero ya vivió su primer entrenamiento con México, pero no verá minutos con el equipo de Jaime Lozano al no tener definido su proceso de naturalización.

La integración del delantero del América con el Tri pone a pensar a más de uno en que otros futbolistas de la Liga MX podrían realizar el proceso para ser llamados por Lozano y uno de los candidatos es Willer Ditta.

Vea también: Los colombianos que jugarán en las cinco ligas 'top' en la temporada 2023-24

El colombiano llegó recientemente a Cruz Azul, pero ha demostrado un gran nivel por lo que fue preguntado sobre alguna posible vinculación a futuro con el Tri, a lo que el jugador respondió de forma tajante y cerró dicha posibilidad.

“No, mi pensamiento ahora mismo está en tener una posibilidad con la Selección de Colombia. Me he venido preparando desde hace mucho tiempo para poder tener un llamado. No se ha dado ahora, pero me toca seguir trabajando, con la esperanza e ilusión de seguir mejorando y crecer futbolísticamente. Primero aportar a Cruz Azul y después ver si se da el llamado con Colombia”, sentenció.

Le puede interesar: Eliminatorias sudamericanas: ¿Cuántos puntos serán necesarios para clasificar al mundial del 2026?

Del mismo modo, el jugador habló sobre el caso de Julián Quiñones y respaldó su decisión de representar a México, pese a tener chances de jugar en Colombia.

“Seguramente se siente muy identificado con México, porque llegó desde muy joven, ojalá le vaya bien“, concluyó el defensa central colombiano.