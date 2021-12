William Tesillo protesta por comentario racista de narrador en México

León cayó 2-1 ante Tigres en el partido de ida de las semifinales del fútbol mexicano con William Tesillo, Jaine Barreiro, Andrés Mosquera y Omar Fernández por los felino. Al margen de lo que fue el resultado del encuentro, se registró una polémica debido a un acto racista.

Y es que durante la transmisión, el comunicador Raúl Pérez aseguró que a "Tesillo los moretones no se le van a ver", después de que este recibiera un fuerte pelotazo que evitó una acción de riesgo del conjunto rival.

Este viernes 3 de diciembre, el zaguero colombiano dio a conocer un comunicado en el cual rechaza la afirmación del narrador por considerarla "imprudente y sin sentido".

"A lo largo de mi vida, como hijo, esposo, padre de familia y profesional, me he conducido con honor, integridad y respeto. El fútbol debe seguir siendo un ejemplo para todos. Defenderé siempre a mi familia, a mis compañeros, mis convicciones, mi forma de pensar y mis valores.

Un comentario muy imprudente y sin sentido, hecho por el Sr. Raúl Pérez durante la transmisión del partido Tigres Vs León, lastimó a mi familia, a todas las personas que me apoyan, me quieren y a muchas personas más", afirmó Tesillo.

Por otro lado aseguró que su obligación como deportista es manifestar su inconformidad ya que "este tipo de comentarios siempre serán inaceptables".