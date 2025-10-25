Wilmar Roldán genera revolcón en Ecuador y Brasil: esta es la polémica razón

Se vienen jornadas claves en el partido entre Atlético Nacional vs Deportivo Independiente Medellín con necesidades claras para los dos clubes que quieren robar el punto invisible manteniéndose en las primeras dos posiciones, y, además, persiguen trepar a puestos más altos en la reclasificación que dará paso a competencias internacionales.

Vea también: Paniagua no falla una: repite la estrategia que lo llevó a la final del 2022

Para este clásico de la fecha 17, Wilmar Roldán es el encargado de impartir justicia durante los 90 minutos y ya empieza a dividir discusiones por su forma de arbitrar. Hinchas de Nacional demuestran su disgusto por la decisión de la Comisión Arbitral en designarlo como el juez central. Roldán pitará en Antioquia y viajará a Sao Paulo para dirigir el juego entre Palmeiras vs Liga de Quito.

Liga de Quito dio el gran golpe en condición de local. En Ecuador, los quiteños ganaron 3-0, un marcador difícil de remontar, pero en Brasil se jugarán 90 minutos definitivos con un club experimentado que sabe lo que es estar en finales de la Copa Libertadores.

Con la designación de Wilmar hay revuelo en Ecuador con varios comentarios divididos de hinchas, quienes señalan que ya con este hecho, Palmeiras tiene todo listo para pasar a la final.

¿POR QUÉ GENERÓ POLÉMICA WILMAR ROLDÁN EN ECUADOR Y BRASIL?

En las redes sociales, la oficialización de Wilmar Roldán como el árbitro central del partido generó todo tipo de comentarios, especialmente por hinchas de Liga de Quito que, pese a saber la gran diferencia en el marcador, saben que ha habido decisiones polémicas del antioqueño en gran cantidad de partidos de la Copa Libertadores.

Le puede interesar: Millonarios sorprende a Santa Fe con un regreso y una baja sensible

En ese sentido, los hinchas de Liga de Quito reaccionaron en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Ahí demostraron el inconformismo por esta decisión de la CONMEBOL. No es el del gusto de los ecuatorianos, especialmente por ese recuerdo del Ecuador vs Brasil en el que expulsaron a Alisson en dos ocasiones y echó para atrás la decisión en cada una de ellas.

En Copa Libertadores también ha generado polémicas. Varios hinchas escribieron que, “chau Liga de Quito, 2 penales en el primer tiempo y con 10 en el segundo”, o “la remontada de Palmeiras está asegurada”. Otro de ellos va más lejos, asegurando que es como si esto fuera un plan por parte de los encargados en elegir a los jueces centrales.

De acuerdo con lo anterior, uno de los comentaristas en redes sociales tildó la designación de Roldán como, “la operación “Salven al Palmeiras” está en pleno apogeo. Nada como un árbitro que no teme intervenir en el partido”. Sin embargo, aunque poco gusta que Wilmar Roldán imparta la justicia, la diferencia es larga.

Lea también: Nacional estaría cerca de confirmar al nuevo DT: René Higuita influye

Palmeiras tendrá que marcar cuatro goles en condición de local para poder remontarle la serie a Liga de Quito e instalarse en la final de la Copa Libertadores, torneo que ya ha ganado en múltiples ocasiones. Liga de Quito debe mantener la diferencia para poder jugar una nueva final y apostar a su segundo título, después de una sequía de 17 años.