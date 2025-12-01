Wilmar Roldán regaló una respuesta viral: ¿es mejor árbitro que Óscar Julián Ruiz?

El árbitro Wilmar Roldán fue el invitado especial de este lunes 1 de diciembre en el programa de ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio, allí, el antioqueño de 45 años habló de su reciente libro “Silbato de Oro”, donde cuenta infidencias de su vida como ‘referee’ y las noches más complicadas de su carrera.

El árbitro que lleva dos décadas ejerciendo esta difícil, pero muy importante labor dentro del fútbol, habló del nivel del arbitraje colombiano y dejó claro quien ha sido el mejor en la historia del país.

