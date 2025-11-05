Win Sports transmitirá el Mundial 2026: ¿Cuántos partidos?

Durante el evento, toda la programación de Win Sports se orientará al Mundial. Se emitirán entrevistas, reportajes, resúmenes y contenidos digitales diseñados para ofrecer información constante y actualizada. El objetivo es brindar a la audiencia una experiencia completa que combine la cobertura televisiva y las plataformas digitales del canal.

Con la adquisición de estos derechos, Win Sports amplía su portafolio de competiciones internacionales. Actualmente, el canal transmite el Fútbol Profesional Colombiano, además de torneos como el Campeonato Brasileirao, la Supercopa y Copa de Portugal, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

El anuncio posiciona a Win Sports como el principal medio deportivo del país en materia de eventos internacionales y consolida su presencia en el panorama futbolístico global. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se celebrará entre junio y julio del próximo año y será la primera edición con 48 equipos en tres naciones anfitrionas.