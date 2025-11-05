Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 08:39
Win Sports transmitirá el Mundial 2026: ¿Cuántos partidos?
Win Sports continúa ampliando su oferta en el fútbol internacional.
Win Sports confirmó que transmitirá por primera vez en su historia la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de adquirir los derechos oficiales de transmisión del torneo. El anuncio se realizó este 5 de noviembre de 2025 en Bogotá y marca un hito para el canal, que llevará a millones de hogares en Colombia 25 partidos del certamen.
El Mundial de 2026 se disputará por primera vez en tres países sede: Estados Unidos, Canadá y México. Participarán 48 selecciones nacionales, una cifra récord en la historia del torneo. Con este nuevo formato, la competencia se extenderá a más ciudades y ofrecerá una mayor cantidad de encuentros en la fase inicial.
Vea también: Brasil sentencia a Neymar para el Mundial: “Por debajo del estándar”
Andrea Guerrero, presidente de Win Sports, destacó la importancia del acuerdo y el compromiso del canal con la audiencia. Según sus declaraciones, transmitir el torneo representa un paso trascendental para la cadena y un reto de cobertura que buscará acercar el evento a los aficionados colombianos.
Durante el evento, toda la programación de Win Sports se orientará al Mundial. Se emitirán entrevistas, reportajes, resúmenes y contenidos digitales diseñados para ofrecer información constante y actualizada. El objetivo es brindar a la audiencia una experiencia completa que combine la cobertura televisiva y las plataformas digitales del canal.
Con la adquisición de estos derechos, Win Sports amplía su portafolio de competiciones internacionales. Actualmente, el canal transmite el Fútbol Profesional Colombiano, además de torneos como el Campeonato Brasileirao, la Supercopa y Copa de Portugal, la Copa del Rey y la Supercopa de España.
Le puede interesar: Colombia se frota las manos en Mundial Sub 17: el antecedente que ilusiona
El anuncio posiciona a Win Sports como el principal medio deportivo del país en materia de eventos internacionales y consolida su presencia en el panorama futbolístico global. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se celebrará entre junio y julio del próximo año y será la primera edición con 48 equipos en tres naciones anfitrionas.
Fuente
Antena 2