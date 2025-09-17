Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 08:25
Xabi Alonso enciende la polémica en Real Madrid por decisión con Vinicius
Real Madrid se estrenó con una victoria en la Champions ante un complicado Marsella.
Xabi Alonso optó por una decisión inesperada en el debut del Madrid en Champions League: dejar a Vinícius Jr. fuera de la alineación inicial ante el Olympique de Marsella. La acción, que sorprendió a los hinchas y medios, marcó un punto de discusión sobre la forma en que el entrenador maneja su plantilla.
Lea también: Mbappé salva al Real Madrid de un papelón en su estreno por Champions
Lejos de evadir la polémica, el técnico merengue dio una explicación clara en rueda de prensa. Con tono firme, afirmó: “Nadie va a jugar todos los partidos, nadie tiene que sentirse ofendido por no jugar un partido”. Esta declaración envió un mensaje directo a los futbolistas, subrayando que, bajo su mando, el rendimiento colectivo y la competitividad interna pesan más que los nombres o la jerarquía individual.
En otras noticias
NACIONAL SIN GANDOLFI SERÁ EL REAL MADRID
Durante su análisis posterior al compromiso, el estratega resaltó el aporte de quienes entran desde el banco. Jugadores como Rodrygo y Brahim Díaz demostraron que el equipo tiene variantes de calidad capaces de cambiar el rumbo de un encuentro. Para Alonso, el concepto de “titular indiscutido” ha quedado atrás y ahora todos deben estar listos para asumir responsabilidades en cualquier momento.
Además de justificar su decisión sobre Vinícius, el entrenador abordó las dificultades que enfrenta en la banda derecha. La lesión de Trent Alexander-Arnold apenas a los tres minutos y la expulsión de Dani Carvajal obligan al cuerpo técnico a replantear su sistema defensivo. Alonso no descartó “ser creativos” e incluso considerar formaciones con tres centrales para equilibrar el equipo en los próximos compromisos.
En cuanto al desempeño en el terreno de juego, el Real Madrid mostró una primera media hora de gran intensidad, recuperando balones y generando varias opciones de gol. Aunque no logró sentenciar el marcador antes, la escuadra mantuvo el control y cerró el partido con madurez, a pesar del tanto encajado y de las circunstancias adversas en defensa.
El técnico también destacó la importancia de la evolución constante de su plantel. Con satisfacción señaló que sus dirigidos han asimilado progresivamente su propuesta futbolística y que el equipo tiene margen para crecer. “Lo que vamos a ser dentro de tres o cuatro meses va a ser mejor todavía”, aseguró, transmitiendo confianza y ambición para el futuro cercano.
Le puede interesar: Bombazo: Real Madrid ficharía una joya de Bolivia en las Eliminatorias
La determinación de Xabi Alonso de prescindir de Vinícius Jr. como inicialista no solo respondió a un criterio táctico, sino que también sirvió para reafirmar su autoridad y su visión moderna del fútbol. La competitividad interna y la versatilidad del plantel serán claves para que el conjunto blanco mantenga su rendimiento en las competiciones más exigentes.
Fuente
Antena 2