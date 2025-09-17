Xabi Alonso enciende la polémica en Real Madrid por decisión con Vinicius

Xabi Alonso optó por una decisión inesperada en el debut del Madrid en Champions League: dejar a Vinícius Jr. fuera de la alineación inicial ante el Olympique de Marsella. La acción, que sorprendió a los hinchas y medios, marcó un punto de discusión sobre la forma en que el entrenador maneja su plantilla.

Lejos de evadir la polémica, el técnico merengue dio una explicación clara en rueda de prensa. Con tono firme, afirmó: “Nadie va a jugar todos los partidos, nadie tiene que sentirse ofendido por no jugar un partido”. Esta declaración envió un mensaje directo a los futbolistas, subrayando que, bajo su mando, el rendimiento colectivo y la competitividad interna pesan más que los nombres o la jerarquía individual.