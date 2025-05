Xabi Alonso no llega solo al Real Madrid: los tres refuerzos que traería

Sin duda, la noticia del día tiene que ver con la salida de Xabi Alonso del Bayer Leverkusen, pues lo cierto es que el entrenador habló en conferencia de prensa sobre su futuro y dio detalles de su salida del equipo alemán.

"Es hora de confirmar que estos serán mis últimos partidos en el Bayer", mencionó el mandamás por lo que se cree que su futuro está relacionado con el Real Madrid ya que Carlo Ancelotti no seguiría al mando del club merengue de cara a la próxima temporada por sus malos resultados y pese a contar con un año más de contrato con el club.

Fichajes de Xabi Alonso para el Real Madrid

De esta forma, el nuevo entrenador llegaría al Real Madrid con la misión de volver a ser protagonista en todos los torneos que dispute el club, pues lo cierto es que el resultado de este año no fue el mejor para el club al ser eliminado de Champions League en cuartos de final, un certamen en donde siempre buscan ser campeones.

Ahora, con este panorama Xabi no llegaría solo, pues el español tendría en mente traer algunos jugadores para reforzar las diferentes líneas del club, de hecho, en entrevistas pasadas habló sobre el futuro de Florian Wirtz, una de las estrellas del Leverkusen.

"Florian Wirtz no me ha dicho que sólo quiere ir al Bayern… esa no es mi información", dio a conocer por lo que no se descarta que salga del equipo con destino al Real Madrid.

Por otro lado, se habla sobre la incorporación de Javi Guerra, jugador del Valencia que tiene un buen rendimiento y que podría llegar por una cifra similar a los 40 millones de euros para reforzar la zona media de la cancha.

Además, Trent Alexander Arnold sería el jugador proveniente del Liverpool que llegará al equipo tras desvincularse de los dirigidos por Arne Slot y de esta forma, sería el refuerzo en zona defensiva del club.