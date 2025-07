Xabi no se conforma: la figura que saldría del Real Madrid tras el Mundial de Clubes

Ahora, uno de los principales movimientos que se han podido ver en el Mundial de clubes es la suplencia de Rodrygo, uno de los jugadores más determinantes del plantel y que fue estrella de la mano de Carlo Ancelotti como entrenador del conjunto Blanco, de esta forma, de hecho el entrenador dio un ultimátum y le habría explicado al jugador, según medios de España, que el jugador de Brasil debe ganarse un lugar en la plantilla o saldrá este mismo verano del equipo.

Nuevo rumbo para Rodry

Ante esta decisión, mucho se ha hablado sobre la salida del jugador y lo cierto es que el atacante espera ofertas de cara a lo que será el resto del mercado de fichajes para confirmar su nuevo destino.

"Va a depender de las ofertas, no sólo de si Rodrygo se marcha o no, sino de si el Madrid quiere venderlo. No lo van a regalar. Si el año pasado te ofrecían 100 millones de euros, este año no lo venden por menos de 85-80 millones. Si no hay oferta que le satisfaga, no va a vender a Rodrygo", afirmó Siro López sobre el cargo.