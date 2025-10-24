Xabi sacude la interna del Real Madrid: decisión clave contra el Barcelona

Por el contrario, si el técnico opta por Mastantuono, el equipo adoptaría una versión más atrevida, con una línea de ataque explosiva y transiciones rápidas, ideal para aprovechar los espacios que suele dejar el Barça cuando se adelanta en el campo.

En la retaguardia, las noticias no son del todo alentadoras. El joven central Dean Huijsen preocupa por una molestia muscular en el sóleo izquierdo que lo mantiene entre algodones. Aunque los médicos estimaron una recuperación de dos semanas, su presencia en el Clásico todavía está en suspenso.

Si no logra recuperarse, Alonso deberá recurrir al canterano Raúl Asencio, una apuesta arriesgada ante un rival de tal magnitud. La ausencia de Huijsen modificaría el equilibrio defensivo y podría obligar a reajustes tácticos en la salida del balón o en la marca a los delanteros azulgranas.

El conjunto merengue llega al enfrentamiento con sentimientos encontrados. La reciente victoria 1-0 sobre la Juventus en la Champions League reforzó la confianza, pero las lesiones siguen pasando factura. Jugadores como Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal no tienen asegurada su participación, lo que limita las alternativas en los costados y obliga a replantear el esquema ofensivo.

Alonso deberá decidir si apuesta por una versión más conservadora o si se la juega por un once de alto ritmo, sabiendo que un error puede ser decisivo en un partido de tanta repercusión.

El seguidor blanco observa con expectación cómo su equipo se prepara para el desafío. Si Alonso prioriza a Camavinga, se verá un conjunto más estructurado, con dominio del medio y capacidad para controlar los tiempos. Si en cambio se inclina por Mastantuono, el plan será más osado, buscando velocidad y ruptura por las bandas.