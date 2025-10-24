Actualizado:
Xabi sacude la interna del Real Madrid: decisión clave contra el Barcelona
El elenco merengue buscará una victoria clave para tomar distancia ante el Barça en la Liga.
El Santiago Bernabéu volverá a vibrar este domingo con uno de los partidos más esperados del año: el Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Más allá de la pasión que despierta, el duelo llega rodeado de dudas tácticas que el técnico Xabi Alonso debe resolver con precisión quirúrgica.
Alonso tiene un dilema en el corazón del campo. Debe decidir entre la solidez del francés Eduardo Camavinga o la creatividad ofensiva del joven Franco Mastantuono. La elección no es menor: con Camavinga, el conjunto blanco ganaría en equilibrio y capacidad de recuperación, permitiendo que figuras como Jude Bellingham o Arda Güler se concentren en la generación de juego.
Por el contrario, si el técnico opta por Mastantuono, el equipo adoptaría una versión más atrevida, con una línea de ataque explosiva y transiciones rápidas, ideal para aprovechar los espacios que suele dejar el Barça cuando se adelanta en el campo.
En la retaguardia, las noticias no son del todo alentadoras. El joven central Dean Huijsen preocupa por una molestia muscular en el sóleo izquierdo que lo mantiene entre algodones. Aunque los médicos estimaron una recuperación de dos semanas, su presencia en el Clásico todavía está en suspenso.
Si no logra recuperarse, Alonso deberá recurrir al canterano Raúl Asencio, una apuesta arriesgada ante un rival de tal magnitud. La ausencia de Huijsen modificaría el equilibrio defensivo y podría obligar a reajustes tácticos en la salida del balón o en la marca a los delanteros azulgranas.
El conjunto merengue llega al enfrentamiento con sentimientos encontrados. La reciente victoria 1-0 sobre la Juventus en la Champions League reforzó la confianza, pero las lesiones siguen pasando factura. Jugadores como Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal no tienen asegurada su participación, lo que limita las alternativas en los costados y obliga a replantear el esquema ofensivo.
Alonso deberá decidir si apuesta por una versión más conservadora o si se la juega por un once de alto ritmo, sabiendo que un error puede ser decisivo en un partido de tanta repercusión.
El seguidor blanco observa con expectación cómo su equipo se prepara para el desafío. Si Alonso prioriza a Camavinga, se verá un conjunto más estructurado, con dominio del medio y capacidad para controlar los tiempos. Si en cambio se inclina por Mastantuono, el plan será más osado, buscando velocidad y ruptura por las bandas.
La situación de Huijsen también es clave: con él, la zaga gana juventud y anticipación; sin él, el técnico deberá improvisar con opciones menos experimentadas. A eso se suma la incertidumbre sobre los laterales, vitales para mantener la presión alta y el despliegue físico por las bandas.
Real Madrid y Barcelona tendrán más que un enfrentamiento por tres puntos: será una prueba de carácter para Xabi Alonso y su plantilla. Las elecciones entre equilibrio o audacia, entre control o vértigo, definirán la identidad del equipo blanco.
