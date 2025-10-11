Xavi habló de Luis Díaz, esto dio el histórico jugador español

Estas fueron las palabras del español

Xavi no se guardó nada cuando se refirió sobre el colombiano, al que llenó de elogios y calificó de lamentable que no se haya podido dar su fichaje por el Barcelona. Si o si lo quería tener en sus filas pero la situación económica del equipo no permitió que se diera.

Además de lamentarse calificó a Díaz como un jugador de clase mundial capaz de marcar diferencia en cualquier equipo que juegue, con una velocidad endiablada, con mucho gol y asistencia.Además se refirió sobre la selección de la que dijo que es una de las mejores del mundo y candidata para el Mundial de 2026.