Sáb, 11/10/2025 - 16:01
Xavi habló de Luis Díaz, esto dio el histórico jugador español
El ex jugador y ahora entrenador habló sobre el extremo colombiano.
El que fue entrenador del Barcelona hace pocos años se tomó el tiempo de hablar de Luis Díaz y sus declaraciones generaron sensación en el mundo del futbol. El exjugador y técnico español Xavi Hernández sorprendió al hablar sobre Luis Díaz en una entrevista reciente. Sus palabras, llenas de admiración hacia el colombiano, llamaron la atención de los aficionados y medios deportivos. Además, Xavi compartió su opinión sobre la Selección Colombia y el buen momento que atraviesa rumbo al Mundial 2026.
Estas fueron las palabras del español
Xavi no se guardó nada cuando se refirió sobre el colombiano, al que llenó de elogios y calificó de lamentable que no se haya podido dar su fichaje por el Barcelona. Si o si lo quería tener en sus filas pero la situación económica del equipo no permitió que se diera.
Además de lamentarse calificó a Díaz como un jugador de clase mundial capaz de marcar diferencia en cualquier equipo que juegue, con una velocidad endiablada, con mucho gol y asistencia.Además se refirió sobre la selección de la que dijo que es una de las mejores del mundo y candidata para el Mundial de 2026.
Elogios que caen muy bien en Colombia
Las palabras de Xavi Hernández confirman el reconocimiento internacional que ha ganado Luis Díaz gracias a su talento y constancia. Su elogio no solo enaltece al jugador del Liverpool, sino que también refleja el crecimiento del fútbol colombiano en el panorama mundial. Sin duda, comentarios como estos motivan y refuerzan la confianza en una Selección Colombia que sigue dando de qué hablar camino al Mundial 2026.
Fuente
Antena 2