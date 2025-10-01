Actualizado:
Ya hay fecha para conocer el balón del mundial: Adidas lo hizo oficial
La marca alemana ya hizo oficial la fecha para conocer el balón con el que se jugará el próximo mundial.
Sin conocer todavía más de la mitad de los equipos que participarán ya se empieza a sentir el ambiente mundialista, o al menos eso espera lograr Adidas, ayer la marca alemana se apoderó de la gran bola en Las Vegas y en un emotivo recorrido por todos los balones de los mundiales desde el año 1970 anunciaron la fecha oficial del lanzamiento del que será el actor principal del Mundial 2026.
En un video se hizo oficial
En un emotivo video que muestra la gran bola de Las Vegas se pudieron ver todos los balones de los mundiales, desde los Telstar hasta la Jabulani, pasando por el Al Rihla, los Tango, la Azteca y los Fervenova, para terminar con uno que aún no se ha desvelado, el de 2026 que se conocerá mañana jueves 2 de octubre de 2025.
Se rumorea que el nombre de este año será "Trionda", haciendo alusión al trío de países que albergará la próxima copa del mundo, si bien ni la FIFA ni Adidas se ha pronunciado sobre esto hace mucho sentido la intención del nombre.
Fechas importantes antes del mundial
Ya sabemos que el anuncio oficial del balón se hará mañana, pero de acá al mundial hay que estar pendientes de diferentes fechas.
5 de diciembre de 2025 - Sorteo de los grupos
23/31 de marzo de 2026 - Se definen los repechajes
11 de junio de 2026 - Inauguración y primer partido
