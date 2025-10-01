Ya hay fecha para conocer el balón del mundial: Adidas lo hizo oficial

En un video se hizo oficial

En un emotivo video que muestra la gran bola de Las Vegas se pudieron ver todos los balones de los mundiales, desde los Telstar hasta la Jabulani, pasando por el Al Rihla, los Tango, la Azteca y los Fervenova, para terminar con uno que aún no se ha desvelado, el de 2026 que se conocerá mañana jueves 2 de octubre de 2025.

Se rumorea que el nombre de este año será "Trionda", haciendo alusión al trío de países que albergará la próxima copa del mundo, si bien ni la FIFA ni Adidas se ha pronunciado sobre esto hace mucho sentido la intención del nombre.