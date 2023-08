¿Ya hay fecha para el debut de James? Lo que dijo técnico de Sao Paulo tras nueva derrota

Los hinchas del Sao Paulo le dieron la bienvenida oficial a James Rodríguez, en el estadio de Morumbí, previo al partido como local frente al Atlético Mineiro por el Brasilerao.

El jugador colombiano se presentó en sociedad junto al brasileño Lucas Moura, otro de los refuerzos franquicia del equipo paulista para el segundo semestre de 2023.

Al final, Sao Paulo perdió y el técnico Dorival Junior se refirió al debut de James con el equipo tricolor. El estratega no quiso generar expectativas y por ello tampoco dio una fecha exacta para el estreno del futbolista de 32 años.

“Es difícil hacer una valoración sobre él. Con el tiempo él mismo me posicionará sobre este tema, esperemos y no creemos expectativas. Sao Paulo no dejó de tener un buen desempeño y hacer las cosas bien. Pequeños detalles han quitado la posibilidad de un mejor resultado y solo el trabajo puede mejorar eso”, explicó.

Ya en lo concerniente al partido, Dorival Junior consideró que Sao Paulo no ha hecho malos partidos y que las derrotas que ha sufrido se han debido a pequeños detalles que les han jugado en contra.

“No hemos hecho malos partidos, pero hemos pecado en los finales. Hemos tenido la posesión del balón, variaciones, intentando crear, pero nos ha costado rematar. Ha sucedido, igual que en el último partido aquí en Morumbi, no convertir posibilidades en gol”.

El tricolor ahora es noveno en la tabla de posiciones con 26 puntos. En la próxima fecha visitará a Flamengo, pero antes jugará ante San Lorenzo como local por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.