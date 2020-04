Ya hay fecha tentativa para que la temporada de la Bundesliga se reinicie

El 9 de mayo empieza a barajarse como una fecha en la que la Bundesliga podría reiniciarse a puerta cerrada y en el marco de una serie de medidas de higiene para prevenir posibles contagios con el coronavirus. La fecha fue sugerida inicialmente por el primer ministro bávaro Markus Söder en una tertulia organizada por el diario "Bild", y retransmitida por su canal de televisión, en la que también participó el jefe del Gobierno regional de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet.

Le puede interesar: Recogebolas con spray y más curiosidades en el protocolo para reanudar el FPC

Laschet habló sobre esa posibilidad aunque sin fijar una fecha y dejando claro que no podía haber partidos con público.

"En esta temporada no habría partidos con público. Pero me puedo imaginar partidos a puerta cerrada. Hay un plan bien pensado de la Liga Alemana de Fütbol (DFL)", dijo Laschet.



"Es un número de equilibrismo. Tenemos que seguir siendo cuidadosos. Pero por el plan de higiene de la DFL creo que podemos arriesgarnos. tal vez a partir del 9 de mayo", dijo Söder. El ministro de Sanidad, Jens Spahn, también consideró posible que haya partidos a puerta cerrada a partir del 9 de mayo.



"Con un plan coherente es posible organizar partidos a puerta cerrada. Lo decisivo es que reduzca a un mínimo el peligro de contagio. Para millones de aficionados sería recuperar a partir del 9 de mayo algo de normalidad, aunque con estadios vacíos", dijo Spahn en declaraciones a "Bild". La DFL mantendrá el jueves una teleconferencia con lo clubes de la primera y la segunda Bundesliga para debatir la posibilidad de reiniciar la temporada con partidos a puerta cerrada.



El director administrativo de la DFL, Christin Seifert, habló de "señales positivas" que están llegando por parte de los políticos. "Se le da a las dos ligas una perspectiva. La política confía en nosotros y nosotros y sobre todo los jugadores tenemos que tener un comportamiento ejemplar", comentó Seifert en declaraciones que publica el "Süddeutsche Zeitung".

Lea también: Posible fecha y una ciudad para jugar: nuevos detalles sobre el regreso del fútbol colombiano

El presidente del Consejo Directivo del FC Bayern, Karlheinz Rummenigge, también celebró las declaraciones de Söder, Laschet y Spahn como "una señal positiva para reiniciar la Bundesliga". "Es importante que asumamos de manera seria y ejemplar las reglas jurídicas y médicas que nos impongan las autoridades para minimizar los riesgos", advirtió Rummenigge.



La idea de reiniciar la Bundesliga con partidos a puerta cerrada también tiene sus críticos. De un lado, las organizaciones de ultras rechazan los partidos sin público ante lo que el presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Fritz Keller, ha advertido de que si no se logra jugar la Bundesliga a puerta cerrada la existencia de algunos clubes estará en peligro.



Por otro lado, algunos temen que para poder disputar la Bundesliga se cope material médico, como la realización de test a jugadores y cuerpos técnicos, que terminarían faltando en otros sitios.