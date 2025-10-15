Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 14:55
Yaser aprovecha su oportunidad y pide minutos en Selección Colombia
El jugador colombiano fue uno de los más destacados del partido frente a Canadá.
El partido entre Colombia y Canadá terminó en un empate 0-0 después de un duelo parejo y con pocas opciones claras para ambos equipos.
Colombia intentó imponerse en el segundo tiempo y contó con momentos de peligro, especialmente tras los ingresos ofensivos, pero no logró superar el muro defensivo canadiense ni concretar las ocasiones generadas. Canadá, por su parte, respondió con firmeza, logró mantener el orden y hasta tuvo un gol anulado por fuera de lugar.
Yaser uno de los más importantes
El joven volante colombiano Yaser Asprilla fue seguramente el jugador que más aprovechó la oportunidad del entrenador Néstor Lorenzo, con apenas 21 años es el llamado a liderar la selección de cara al futuro, sin embargo, culpa de lesiones y pocos minutos en club no había podido demostrar todas sus condiciones, pero ahora parece que el calvario ha terminado y Yaser sueña con jugar su primer Mundial.
Yaser Asprilla fue uno de los jugadores más insistentes en el empate entre Colombia y Canadá. Cada vez que tocó la pelota buscó generar peligro, encarar y romper líneas. Se movió con inteligencia por los costados, combinó bien con sus compañeros y estuvo muy cerca de conseguir una asistencia en una de las jugadas más claras del partido. Aunque no logró marcar la diferencia en el resultado, dejó una muy buena impresión y se ganó puntos importantes de cara a lo que se viene para la Selección. Su energía, atrevimiento y visión de juego confirman que puede ser una de las piezas a tener en cuenta en el proceso rumbo al Mundial.
Que se le viene a la selección
La selección Colombia volverá a la acción en el mes de noviembre, cuando enfrente a Nueva Zelanda en un nuevo partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026. Será una oportunidad más para que Néstor Lorenzo siga ajustando su equipo, probando variantes y dándole minutos a jugadores que buscan ganarse un lugar definitivo en la lista. Además, este encuentro y uno más con rival a definir marcarán el cierre del año para la Tricolor, que quiere mantener el buen ambiente y la solidez que ha mostrado en los últimos compromisos.
Fuente
Antena 2