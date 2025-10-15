Yaser aprovecha su oportunidad y pide minutos en Selección Colombia

Yaser uno de los más importantes

El joven volante colombiano Yaser Asprilla fue seguramente el jugador que más aprovechó la oportunidad del entrenador Néstor Lorenzo, con apenas 21 años es el llamado a liderar la selección de cara al futuro, sin embargo, culpa de lesiones y pocos minutos en club no había podido demostrar todas sus condiciones, pero ahora parece que el calvario ha terminado y Yaser sueña con jugar su primer Mundial.

Yaser Asprilla fue uno de los jugadores más insistentes en el empate entre Colombia y Canadá. Cada vez que tocó la pelota buscó generar peligro, encarar y romper líneas. Se movió con inteligencia por los costados, combinó bien con sus compañeros y estuvo muy cerca de conseguir una asistencia en una de las jugadas más claras del partido. Aunque no logró marcar la diferencia en el resultado, dejó una muy buena impresión y se ganó puntos importantes de cara a lo que se viene para la Selección. Su energía, atrevimiento y visión de juego confirman que puede ser una de las piezas a tener en cuenta en el proceso rumbo al Mundial.