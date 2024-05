Yaser Asprilla cambia de planes: Watford tomó decisión sobre su futuro

Yaser Asprilla es uno de los futbolistas colombianos con más proyección a nivel internacional. El paisa ha tenido una gran campaña en Inglaterra y suma opciones para llegar a un equipo grande de la Premier League.

El delantero de Watford ha brillado durante los últimos meses y ganó el premio como mejor jugador joven del club. Por ello, diferentes equipos a lo largo y ancho de Europa han preguntado por el colombiano y quieren llevárselo de la EFL Championship.

Desde Inglaterra se ha confirmado que existen varios elencos y ligas interesadas en el cafetero. Ante dicha situación, los 'alces' saben que no será fácil retener al crack sudamericano y estudian opciones para resolver la situación.

Con todo, por definir en el futuro del delantero de la Selección Colombia, la situación es cada vez más intensa. Tras los rumores iniciales, se ha confirmado que los equipos interesados serían Arsenal, Manchester United y Tottenham. Sin embargo, una de las novedades es el cambio de postura de su club.

Según la información de 'The Watford Observer', el club no dejaría salir al colombiano porque lo ve como estandarte para el 2025: “El Watford no tiene intención de vender al colombiano Yaser Asprilla este verano. Los Hornets tienen la intención de conservar al jugador que fue una de las pocas chispas brillantes y esperanzadoras en un mundo que de otra manera campaña moribunda”

Yaser tiene contrato hasta junio de 2026. El delantero está avaluado en cerca de 8 millones de euros y desde Inglaterra se espera por una oferta cercana a los 10 millones para dejar salir al ex Envigado.

El medio que revela la información sobre Asprilla detalla que una buena oferta haría replantear la situación: “La única advertencia es que si un club llega con una oferta deslumbrante por Asprilla, entonces los Hornets tendrían que al menos pensar en ello; sin embargo, se cree que tendría que estar en un nivel más allá del cual los posibles pretendientes lo valoran actualmente”, apuntó.

