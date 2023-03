Yaser Asprilla cambiaría de equipo, daría el salto a la élite y seguiría los pasos de James y Falcao

Yaser Asprilla tiene un talento innegable y a pesar de que no es un constante titular del Watford, su carrera estará siendo seguida de cerca por varios equipos que están en la tarea de hacer seguimiento en el próximo mercado de pases.

Es el caso del Porto de Portugal, club que estaría observando el jugador de la Selección Colombia sub 20 con miras a la ventana de transferencias del verano. A pesar de su juventud, Asprilla ha entrado en la dinámica del fútbol europeo en su primera temporada.

Vea también: Falcao confunde a Millonarios y revive la ilusión: "será magia azul"

Yaser llegó al Watford de la segunda división de Inglaterra y ha tenido picos altos de rendimiento, si bien en los últimos meses no ha contado con la regularidad esperada, en parte por el cambio de entrenador que sufrió el cuadro inglés.

De darse lo del Porto, el futbolista de 19 años seguiría los pasos de James Rodríguez y Falcao García, los cuales brillaron con la escuadra lusitana antes de la consolidación como figuras en la élite del 'viejo continente'.

Le puede interesar: James juega duro: desprecia a Olympiacos y desata incertidumbre sobre su futuro

Yaser Asprilla es una de las cartas fuertes de la Selección Colombia para el Mundial sub 20 que ya no se jugará en Indonesia. Si bien no disputó el Sudamericano de enero pasado, el técnico Héctor Cárdenas lo llamó para los encuentros de preparación frente a Gales y Suecia.

Del mismo modo, Asprilla es uno de los hombres que seguramente serán tenidos en cuenta por la selección mayor para la disputa de las Eliminatorias al mundial de 2026.