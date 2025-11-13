Yepes le apuntó a la FCF: “Hay que exigirles un proyecto serio”

El 20 de diciembre, Mario Alberto Yepes se despedirá oficialmente del fútbol. Aunque su retiro fue en el 2015, el zaguero vallecaucano tendrá un partido entre leyendas del balompié como Didier Drogba, Radamel Falcao García, entre otros futbolistas que dejaron la huella y que incidieron en la carrera de Yepes.

La idea es poder cumplir un sueño de Falcao García, que era jugar el Mundial de 2014 en Brasil. Por esta razón, Mario Alberto quiere que el delantero samario figure en el mismo equipo que actuó en esa cita orbital.

Pese al retiro del defensor hace diez años, Mario siempre ha estado vinculado al fútbol y en distintas facetas como la dirigencia deportiva o como entrenador con una experiencia corta en el Deportivo Cali. En algún momento, con esta trayectoria que ha cosechado después de ser jugador, podría tener algún cargo en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

De hecho, el defensor central afirmó que la FCF necesitará un cambio grande, primordialmente con la necesidad de armar un proyecto serio para el futuro que pueda garantizar títulos. Ya han disputado finales y fases definitivas, pero la constante han sido derrotas en Copa América tanto en la rama masculina como femenina, un Mundial Sub-17 femenino, un Sudamericano prejuvenil, entre otras.

LA EXIGENCIA DE MARIO YEPES A LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL

En diálogo con El VBar, Mario Alberto Yepes afirmó que, “debemos seguir pidiéndole títulos a la Selección, no solo a la mayor, también a las de mujeres, a las menores. El otro día me preguntaban por qué nosotros no ganamos las finales y yo considero que no solo en el fútbol, sino en nuestra sociedad, se han acabado y perdido los valores de la familia, educación (...) cuando llegan los momentos de tomar decisiones, donde hay estrés, a veces tomamos las decisiones menos adecuadas. Pero eso no solo pasa en nuestro fútbol, nos está pasando en la sociedad”.

Posteriormente, le apuntó a la FCF, “siempre digo que cuando exijamos resultados, también hay que exigir que, en la Federación, en la Selección, haya gente de experiencia en este tipo de momentos. No solo para la mayor, creo que mucho más importante para las selecciones menores. Para que un técnico como César Torres no se sienta solo en un Mundial, que tenga una persona que haya vivido un Mundial”.

Mario Alberto Yepes habló de lo que debe ser el futuro de Colombia, con la necesidad de armar un proyecto en formación, en acercar referentes a la Selección Colombia, entre otras cosas, “el otro día yo decía que me hubiera encantado haber tenido al Pibe Valderrama, que me hubiera dicho: ‘Mario, cómo ves este partido’, que nos hubiera podido acompañar. Hay que exigirles no solo a los técnicos, no solo a los jugadores, sino que hay que exigir un proyecto serio”.

Puso como ejemplo de un proyecto serio el caso de la selección de Argentina, “si nos remontamos a Argentina, el proyecto de esa selección comienza cuando Messi dice, ‘yo no voy a volver, mi manera de volver es que lleguen Aimar, Samuel, Roberto Ayala, Romeo y Placente a acompañar a Scaloni”. En ese sentido, también sentenció que Colombia necesita acercar referentes como sí lo hizo la ‘Albiceleste’.