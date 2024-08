Yerry Mina cambiaría Europa por un destino exótico: hay segunda oferta

Después de la Copa América, el mundo ha puesto los ojos en representantes de Colombia, subcampeona en el certamen continental. Pese a la lesión de Jhon Lucumí, ha tenido mercado, al igual que James Rodríguez, libre tras rescindir contrato con el Sao Paulo, y otro es Yerry Mina, que ha estado vinculado con clubes de Sudamérica con el interés del balompié brasileño.

Sin embargo, Brasil no sería la única liga que está dispuesta a quedarse con los servicios del defensor central del Cagliari de la Serie A de Italia. Aunque Claudio Ranieri se retiró de la dirección técnica, se especula que el entrenador, Davide Nicola, contará con el oriundo de Guachené, Cauca, esperando que se recupere físicamente tras no ser titular para el combinado nacional.

La Serie A está por empezar el 18 de agosto con Cagliari enfrentando a la Roma en condición de local y con la posibilidad de que Yerry Mina juegue sus primeros minutos en la temporada. Pero, el destino le puede traer un cambio enorme para su futuro con una liga exótica que lo pretende y que está dispuesto a tomar cartas en el asunto para convencerlo.

EL AL AIN DE HERNÁN CRESPO VA A LA CARGA POR YERRY MINA

De acuerdo con el Diario AS, se ha podido conocer que Yerry Mina está en el radar del Al Ain de Emiratos Árabes. Los emiratíes ya enviaron una oferta que el defensor central la habría rechazado. No obstante, no quieren rendirse hasta ficharlo en este mercado de fichajes.

Este medio afirmó que el Al Ain de Hernán Crespo está dispuesto a subir sus pretensiones económicas para poder fichar a Yerry Mina, defensor central de la Selección Colombia. Aunque el caucano ya habría dicho que no a la primera oferta, los de Emiratos Árabes convencerían al entorno del jugador pagando la cláusula de rescisión de 10 millones de euros.

Cagliari con Davide Nicola espera recuperar a Yerry Mina que no está en el mejor nivel físicamente para el arranque de la Serie A de Italia. De igual manera, la decisión ya está en manos del defensor que deberá definir su futuro, ya sea en el club de la Cerdeña o en Emiratos Árabes como sus principales opciones.