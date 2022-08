“Yerry Mina no es confiable”: En Inglaterra se hartan de la actualidad del colombiano

Después de una temporada de varias complicaciones en el tema de las lesiones, Yerry Mina vuelve a estar en el 'ojo del huracán' en Everton. El colombiano está de nuevo lesionado y parece que la paciencia en los 'toffees' se acaba con el cafetero.

En las últimas horas se ha confirmado que el cuadro de Goodison Park tuvo que hacerse a un nuevo refuerzo para suplir la ausencia del zaguero de la Selección Colombia.

Sin embargo, la llegada de Conor Coady más allá de completar el vacío en la plantilla también es un claro aviso para el central. Desde Inglaterra parece que no dan más con el tema de Mina y le buscarían una salida en el próximo mercado.

Alan Hutton, exjugador escocés y cercano al entorno del club de Liverpool, criticó duramente al ex Barcelona: “ Yerry Mina no es tan confiable en términos de juego dentro del equipo, no puedes confiar en que estará allí”.

Después de las veces que Frank Lamparad salió en defensa del jugador tricolor parece que las oportunidades se están acabando. Mina tendrá que intentar recuperarse lo más pronto posible para volver a estar disponible.

En los siguientes días se espera que se conozcan más detalles de la lesión de Yerry, Desde Everton esperan que el cafetero se recupere en un plazo no mayor a un mes y pueda darle una mano al equipo.