Yerry Mina recibió la peor noticia antes de Copa América: hay incertidumbre

Néstor Lorenzo ya tiene bajo su disposición a los 28 jugadores convocados para afrontar los amistosos ante Estados Unidos y Bolivia en tierra estadounidense, como preparación para la Copa América. El combinado nacional emprenderá el viaje el miércoles 5 de junio en donde esperan concentrar y ajustar detalles para la competencia continental.

Entre sus convocados, figura el regreso del zaguero central, Yerry Mina del Cagliari. Sin embargo, hay una incógnita con el oriundo de Guachené, Cauca que preocupa a propios y extraños por su futuro que no está para nada claro. Aunque con Claudio Ranieri, quien se retiró de la dirección técnica, Yerry fue uno de los pilares y uno de los líderes, su panorama no tiene certeza.

Yerry Mina fue vital para que el Cagliari mantuviera la categoría en Italia. Además, superó el problema de las lesiones, pues no fue muy recurrente durante su estancia en el club. El zaguero ex Palmeiras portó la cintilla de capitán como un líder de la institución. Encontró confianza, esa que perdió en la Fiorentina y, aunque se esperaba que siguiera en el club, los medios italianos no tienen definido el futuro del colombiano.

En las condiciones del contrato de Yerry Mina con el Cagliari, había una cláusula para que renovaran al defensor central, siempre y cuando mantenían la categoría. Pero la prensa italiana afirmó que no ha habido acuerdos entre las partes para asegurar su continuidad.

¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DE YERRY MINA?

El medio, Corriere dello Sport aseguró que, “el futuro de Yerry Mina sigue siendo incierto en Cagliari. Aún no hay acuerdo para la renovación entre los sardos y el zaguero colombiano. Es cierto que fue fundamental para la salvación. Sin embargo, la permanencia de Yerry Mina no es segura. Una vez que el club alcanzó la seguridad, tenía una cláusula a ejercer para la renovación. Pero de momento esto no se ha ejercido”.

Con esto en mente, Yerry Mina tendría la posibilidad de cambiar de club, y entre las opciones aparece el regreso al balompié sudamericano con Inter de Porto Alegre, club de Rafael Santos Borré como una alternativa si no sigue en el Cagliari para la siguiente temporada.