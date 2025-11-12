Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 21:45
Yerry Mina sigue dando de que hablar: Su representante lo defendió
El defensor colombiano ha sido muy criticado por su altercado con Morata.
El nombre de Yerry Mina volvió a ser tendencia tras su intenso duelo con Álvaro Morata en la última jornada de la Serie A. El colombiano protagonizó un enfrentamiento físico y verbal con el delantero español, una situación que generó todo tipo de opiniones en Europa. Sin embargo, desde su entorno más cercano salieron en su defensa, asegurando que su carácter competitivo es parte esencial de su forma de vivir el fútbol.
“Yerry siempre ha sido un guerrero”
El agente del defensor, Simone Rondanini, se refirió a la polémica con Morata y pidió que no se malinterprete la actitud del jugador. En declaraciones a Tuttomercatoweb, el representante explicó que Mina simplemente refleja su pasión dentro del campo.
“Yerry siempre ha sido un guerrero. Para él, cada partido es un duelo y aunque a veces se le critica por su comportamiento, lo da todo por su equipo y solo piensa en ganar. Vi el partido, fue un buen partido contra Morata, un jugador fuerte y difícil de marcar. No creo que sea correcto centrarse solo en lo negativo”,
afirmó Rondanini.
Durante el encuentro, el defensor del Cagliari incomodó constantemente al atacante ex Atlético de Madrid, hasta que Morata respondió con un golpe por la espalda que le valió la tarjeta amarilla y su posterior sustitución.
Futuro asegurado en Cagliari
Rondanini también habló del futuro del central colombiano, quien parece haber encontrado estabilidad en Italia. Aunque reconoció que Mina aún tiene nivel para un club grande, aseguró que su presente y su proyección están firmemente ligados a Cagliari, donde tiene contrato hasta 2028.
“Si me preguntas por el jugador, creo que Yerry sigue estando a un nivel que le permite valer para un gran club. Pero ese gran club es Cagliari, donde encontró su lugar gracias al club, la afición, el presidente y el entrenador que lo querían en ese momento. Espero que pueda alcanzar sus metas”, agregó el agente.
A sus 31 años, Yerry Mina suma 55 partidos y cuatro goles con el Cagliari. Es titular indiscutido para Fabio Pisacane, quien también lo respaldó tras el incidente con Morata. En la Selección Colombia, sigue siendo una pieza de experiencia y carácter que Néstor Lorenzo valora de cara al proceso rumbo al Mundial 2026.
Fuente
Antena 2