Yerry Mina sigue dando de que hablar: Su representante lo defendió

“Yerry siempre ha sido un guerrero”

El agente del defensor, Simone Rondanini, se refirió a la polémica con Morata y pidió que no se malinterprete la actitud del jugador. En declaraciones a Tuttomercatoweb, el representante explicó que Mina simplemente refleja su pasión dentro del campo.

“Yerry siempre ha sido un guerrero. Para él, cada partido es un duelo y aunque a veces se le critica por su comportamiento, lo da todo por su equipo y solo piensa en ganar. Vi el partido, fue un buen partido contra Morata, un jugador fuerte y difícil de marcar. No creo que sea correcto centrarse solo en lo negativo”,

afirmó Rondanini.

Durante el encuentro, el defensor del Cagliari incomodó constantemente al atacante ex Atlético de Madrid, hasta que Morata respondió con un golpe por la espalda que le valió la tarjeta amarilla y su posterior sustitución.