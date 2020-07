Yinaris García le abre las puertas al fútbol femenino colombiano en Alemania

Hace tres años, Yinaris García, tomó la decisión de dejar su natal Barranquilla para partir hacia Alemania buscando cumplir su sueño, prepararse como entrenadora y apuntar a dirigir a alguno de los equipos más grandes del mundo. Su viaje, que inició por la adopción de un nuevo idioma, le abrió las puertas de un equipo alemán y luego de un tiempo de preparación, Yinaris se convirtió en la primera colombiana en dirigir en Alemania.

En diálogo con 'Planeta Fútbol' de Antena 2, Yinaris contó un poco de cómo ha sido su periplo: "Esto empezó hace varios años en la ciudad de Barranquilla, yo jugué en algunos equipos amateur y ahí nació el deseo de prepararme. Inicié en Colombia hace algunos años, no encontré el camino y decidí venir a Alemania donde no exigían los mismos prerrequisitos que en otros lugares como España. Aquí lo primero fue aprender el idioma y luego continué por el estudio".

Luego, refiriéndose a esa decisión de ser entrenadora, aseguró: "En 2010 me lesioné gravemente y cambié al fútbol de salón después de recuperarme, pero en el 2014 sufrí la misma lesión y eso me llevó a alejarme del fútbol como jugadora. Mi equipo me dio la posibilidad de iniciar el trabajo en la parte técnica. Yo ahora estoy enfocada en esta oportunidad para seguir representando el talento colombiano, sigo abonando el camino para todos los colombianos".

Sobre el orden del fútbol femenino alemán, Yinaris agrega: "Acá todo está estructurado para llegar a las máximas competencias e ir cosechando buenas cosas para en algún momento volver al fútbol colombiano, que creo que ahorita le hace falta mucha gente. Se tiene la idea de que cualquiera que haya jugado fútbol puede dirigir un equipo y ojalá en algún momento haya un proyecto estructurado, sólido y yo siempre he tenido claro que Colombia puede tener más de lo que tiene".

Y sobre su equipo, el Brechten, afirma: "Estoy en un equipo joven, recién ascendido y llego en un buen momento, cuando se inicia un proyecto, casi de cero. La idea es iniciar la competencia en septiembre. Yo tuve la posibilidad de ir a ver a las tiburonas y hace unos meses recibí la invitación de una página en Colombia, que apoya mucho al fútbol femenino y en estas charlas nos acompañaron varias futbolistas".

Para concluir contó cómo llegó al equipo y cómo se ve proyectada a unos años: "Me vine con bases mínimas del idioma y fui encontrando de a poco cómo ir acercándome a la formación como entrenadora. Duré un poco de tiempo tocando puertas para tener un club, porque sin el aval de ellos no podía iniciar este curso y el Brechten me abrió las puertas, mi licencia es certificada por la Federación Alemana y por la Uefa. Yo sueño con llegar a las máximas categorías y ojalá pueda conseguir la licencia B, quiero seguir preparándome y después esperaré oportunidades".