Carlos Antonio Vélez, director de Planeta Fútbol de Antena 2, hizo varias observaciones luego del partido de la Selección Colombia frente a México. En Palabras Mayores, el periodista respaldó las afirmaciones que venía haciendo en los últimos días, respecto al rendimiento de los jugadores que son de la confianza del técnico Néstor Lorenzo.

Asimismo, hizo frente a las críticas que recibió por sus cuestionamientos a la decisiones del nuevo entrenador 'cafetero' y a algunos jugadores del combinado mayor, entre ellos James Rodríguez, Frank Fabra y Wilmar Barrios.

De igual forma, defendió la relación que tiene con varios directivos del fútbol colombiano, a los cuales también ha criticado cuando ha habido argumentos para hacerlo.

"Con ellos tengo comunicación. Sí, así les caiga en las bolas, tengo amigos en la dirigencia a los que critico aquí y criticaré cuando tenga argumentos para hacerlo. Yo nunca negaré la amistad con nadie, claro que tengo amigos. Me doy ese gusto. Por si acaso, yo a los enemigos los escojo. No se den el lujo de decir que son enemigos míos. A todos no los considero como tal, yo escojo los enemigos", dijo en Palabras Mayores este miércoles.

Del mismo modo, Carlos Antonio Vélez fue de frente contra aquellos futbolistas que ahora son comentaristas en varios medios de comunicación y que añoran los tiempos de la era Pékerman.

"Para las viudas y para muchos de esos ex jugadores con pantalla y/o medio, y que en su momento fueron modestos futbolistas (...) Que se la coman con salsa rosada, como dice Eduardo Luis. El huracán no es Ian. El huracán es Sinisterra, Carrascal, Asprilla. Esta camada de jóvenes a la que hay que respaldar y lo haremos a muerte. Se acabaron las figuritas y el humo. Y si ellos quieren, ustedes las viudas y muchos ex, pueden enterrarse con ellos, háganle, vamos al sepelio. Por ahora, fracasados".