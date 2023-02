“Yo espero que estén vendiendo humo”: lo de Luis Díaz al Milán “asusta” a más de uno 

Luis Díaz supuestamente sería una de las armas del Liverpool en la operación fichaje del delantero portugués Rafael Leao. La escuadra inglesa quiere al jugador del Milán, equipo que pide una suma cercana a los 120 millones de euros, la cual estaría fuera del alcance de los ‘reds’, por lo que buscaría hacer un canje con el jugador colombiano.

Al respecto, se refirió Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores, asegurando que espera que sea una información ‘vendehumo’, la que relaciona a Díaz: “Yo espero que esta sea una de esas tantas informaciones, vende humo que tiran en los medios del mundo.

Hay unos que se quieren hacer famosos, precisamente, fabricando este tipo de especies, las cuales, no siempre, son sólidas, son volátiles y que pasan por la especulación. Simplemente, para mover lo que llaman ahora, 'likes'. Espero que sea eso porque sigo pensando que Luis Díaz es un patrimonio importante del equipo, a no ser que lo de la lesión haya dejado en mal pie al jugador colombiano. No creo”, dijo.

Del mismo agregó que dicha información “asusta”, debido a que el jugador ‘guajiro’ es una pieza importante del Liverpool desde que llegó a comienzos de la campaña 2022.

“Ya, afortunadamente, está entrenando otra vez, pero cuando todos suponemos, y quiero seguir hablando en condicional, que pronto será su regreso, aparece esta información nacida en un medio inglés”, dijo Vélez en el espacio de Palabras Mayores.

“No sé, pero con todo y que huele a humo, igual deja ahí la duda y la duda atormenta, la duda mata”, declaró el director del programa Planeta Fútbol de Antena 2 este lunes.

Por ahora no se puede confirmar que pasará en el onceno inglés con el jugador colombiano. El futbolista surgido en Junior de Barranquilla necesita tener continuidad en un proyecto ganador.