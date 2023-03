Yoreli es la sensación en Europa: los tres equipos que rechazó y en el que "sufrió mucho"

Yoreli Rincón es una de las jugadoras colombianas con más experiencia y tras ganar la Copa Libertadores con Atlético Huila en 2018, abrió un poco más su camino y dio nuevamente el salto al fútbol internacional, por lo que ahora es una de las figuras de la Sampdoria de Italia, equipo al que llegó en 2021.

Vea también: Yoreli se desató y apuntó a sus compañeras de selección: "cuando me vetaron ninguna alzó la voz"

Su aterrizaje en territorio italiano se dio después de vestir los colores del Junior de Barranquilla en 2019, pero el primer equipo que la fichó fue el Inter de Milan, mismo que no fue muy buena experiencia para ella: "sufrí mucho estando allá. Milan es muy triste y la gente es muy difícil".

Dichas declaraciones se las dio al diario Q'hubo, en el que también confesó que tiene "contrato hasta 2024 con Sampdoria y quieren renovarlo. Por ahora estoy tranquila. Aquí tengo buen contrato, estoy feliz y me encanta la ciudad".

Por otro lado, fue clara en que los equipos pretendientes no le faltan, pero que su actual club ha hecho lo posible para que no se vaya: "desde que estoy aquí me ha ido muy bien. Ahorita en diciembre (2022) se iba a hacer mi traspaso a la Fiorentina y la Sampdoria no dejó. El Parma también estuvo muy interesado".

Le puede interesar: [Video] Tiro libre y curva perfecta: reviven uno de los mejores goles de Yoreli en Italia

Y finalmente, reveló que hay un club en especial que la busca desde hace dos años, pero no accede a su propuesta: "la Roma ha estado detrás mío y me le he negado".

Así las cosas, se espera que Yoreli vuelva en pocos días a la cancha tras estar cerca de 55 días por fuera, pues sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo que la hizo recaer en una oportunidad y hasta hace pocos días recibió el alta médica.