Yoreli Rincón destapó la olla y reveló su versión del 'veto' en Selección

Este lunes 27 de mayo iniciará la concentración de la Selección Colombia Femenina en busca de preparar los Juegos Olímpicos de París, Francia con los partidos que anteceden la competencia ante Venezuela el jueves 30 de mayo y el sábado 2 de junio. En la lista de convocadas por Ángelo Marsiglia no apareció Yoreli Rincón que tenía la ilusión de regresar al combinado nacional.

Yoreli Rincón hizo las pases con todo el mundo involucrado en los supuestos vetos de la Federación Colombiana de Fútbol que por muchos años que han hecho más fuertes en jugadoras como Yoreli, Isabella Echeverri, Natalia Gaitán, entre otras que han dejado de estar en los planes de los técnicos que han tomado las riendas del combinado nacional.

Así las cosas, en medio de polémicas por la reacción de Catalina Usme frente a la no convocatoria de Yoreli Rincón que afirmó que la volante ya no estaba en el proceso y que han tenido un exitoso nivel en competencias sin la oriunda de Piedecuesta, Santander, se conoció la versión de Yoreli en entrevista con la Revista Semana.

En la entrevista, Yoreli Rincón se refirió al trino que inmediatamente puso en su cuenta oficial de X al no ver su nombre en la convocatoria. “Se acabó. No la lucho más. Definitivamente no es pa’ mí”, sobre ello, sentenció, “sí, no es para mí. Yo hago una pregunta. ¿Qué creen que a mí me hubiera hecho falta? Yo me vine de Italia, sacrifiqué absolutamente todo, me vine para Nacional, hice una copa maravillosa. Estoy en un muy bien nivel, estamos haciendo una gran liga”, inició.

Posteriormente, continuó cuestionando las razones de su no convocatoria, “futbolísticamente, pregunto, ¿qué me hizo falta? O sea, yo estoy muy tranquila, porque todo, absolutamente todo lo que estaba en mis manos, inclusive extradeportivas, lo hice. Hay cosas que no pasan por nuestras manos y no tengo el control de ellas”.

MÁS DECLARACIONES DE YORELI RINCÓN

Aunque no reveló cuáles fueron esas situaciones extradeportivas, aludió a la relación con Álvaro González Álzate, presidente de la DIFÚTBOL y vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, “Álvaro González vino hasta acá, hicimos una reunión. Estuvimos más de dos horas, pedimos disculpas los dos inclusive. Todo quedó en paz y salvo. Obviamente, crecieron muchísimo más las expectativas, pero hay cosas que no están sobre mis manos”.

Se decía que había unas jugadoras que estaban intentando ayudar al regreso de la volante a la Selección Colombia. Sin embargo, reveló que no habla con nadie de su ausencia, "yo no hablo con Daniela, ni con Marcela sobre temas de selección. Muy de vez en cuando con Ángela, pero realmente es que pues a mí no me compete hablar de una selección de la que yo no hago parte. Creo que lo importante es seguir siempre en mi ritmo. Un jugador lo deben medir por su nivel futbolístico y eso es lo que me preocupa cada día, mantenerme en mi más alto nivel”.

Durante la entrevista también le preguntaron por su tuit y si con ese mensaje bajaba los brazos renunciando a la Selección Colombia. Su respuesta fue tajante afirmando que, “no, yo en ningún momento dije que renunciaba a la Selección. Yo no puedo renunciar a algo de lo que no haces parte”.