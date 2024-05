Yoreli Rincón tiró nuevas pullas por 'vetos' en Selección: "diferencias"

Una sola palabra puede ser tan fuerte para poder abarcar todo lo que una jugadora que le ha dado mucho al fútbol femenino, que es pionera del balompié y que es una referente como muchas en Colombia, siente en estos momentos. Yoreli Rincón no ha sanado la herida propiciada por los ‘vetos’ de la Federación Colombiana de Fútbol, y volvió a tirar dardos en una semana caliente para ella.

En últimos días, se conocieron las declaraciones de María Catalina Usme Pineda en Deportes Sin Tapujos, en donde sentenció que, “yo nunca he oído que haya vetos de la Federación. Yoreli no está desde hace rato”. Catalina es una de las luchadoras por los derechos de las jugadoras y, como develó la volante santandereana posteriormente, le faltó empatía en sus palabras durante la entrevista.

Desde 2018, Yoreli Rincón dejó de estar en selección de manera sorpresiva como varias de sus compañeras. Forjó el sueño de jugar en Europa con clubes italianos, y luego, tomó la opción que le salió en Colombia para acercarse al combinado nacional. Sus esfuerzos fueron en vano, dado que ese anhelo de volver a figurar en la ‘Tricolor’, no se cumplieron.

Sanó la situación con Álvaro González Álzate, y aunque se ilusionaba con regresar a la Selección Colombia, su nombre no apareció en la última lista previo a los Olímpicos. En otro capítulo de la novela, la jugadora de Atlético Nacional volvió a ser contundente poniendo el ejemplo de la ‘Albiceleste’ ante las ‘renuncias’ de varias futbolistas durante la semana.

¿QUÉ PASÓ EN ARGENTINA Y CUÁL FUE LA REACCIÓN DE YORELI RINCÓN?

Argentina tuvo un escándalo hace unos días por el retiro de varias futbolistas que señalaron mal trato por parte del cuerpo técnico de la ‘Albiceleste’. No recibían desayuno, comida ni viáticos en las Fechas FIFAS. Tras los entrenamientos, recibían “sándwich de jamón y queso con una banana”, una falta de todo para una profesional.

Sin duda alguna, la unión del equipo lo es todo y es una principal diferencia que evidenció Yoreli Rincón con ambas selecciones. Su no convocatoria por los ‘vetos’ pasó desapercibida por Catalina Usme que lo negó rotundamente. Mientras tanto, Estefanía Banini, que ya no está en la selección, se unió para denunciar estos malos tratos.

Estefanía Banini dijo en Ole que, “hay gente que todavía no entiende que uno no renuncia a la Selección, a lo que se renuncia es a los malos tratos, a muchas diferencias. No estamos hablando de cobrar lo mismo que el masculino”. Luego continuó, “hay muchas que no saltan, no dicen las cosas que pasan y que ellas lo digan a pesar de que tenga consecuencias, me parece de mucha valentía. Ya se ha demostrado que estando adentro sin decir nada no cambian las cosas. Te ponen parches por el momento y si no se pelea todas juntas, no cambia nada”.

Con solo una palabra, Yoreli Rincón lo explicó todo. Dejó en su X este tuit, “diferencias”, en donde se podría inferir que Argentina ha contado con la empatía deseada y el apoyo de todas las jugadoras, mientras que, en Colombia, quedó más que evidenciado que no hubo unión, especialmente por lo dicho por Catalina Usme. Además, Yoreli sufrió las consecuencias por hablar de los malos tratos y defendiendo a sus compañeras. O bien, se podría inferir que aludió a esas muchas diferencias a los que se renuncia por el mal trato.