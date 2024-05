Yoreli se cansó: dura respuesta por convocatoria de Selección Colombia

La Selección Colombia Femenina dio a conocer la convocatoria oficial de cara a los partidos de preparación previos a los Juegos Olímpicos de Paris, Francia 2024. En dicha competencia se verán las caras con el elenco anfitrión, Nueva Zelanda y Canadá en la fase de grupos. Sin embargo, antes enfrentarán a Venezuela el 30 de mayo y el 2 de junio.

Mucho se habló antes de que saliera la convocatoria de una posible novedad con respecto al llamado de Yoreli Rincón nuevamente al combinado nacional. Pese a los vetos, durante los últimos meses, creció la opción de poder contar con la volante para las justas olímpicas. Una lucha incansable que empezó a tomar buen camino con el futuro de Yoreli, dado que, se reunió con Álvaro González Álzate, vicepresidente de la FCF.

Vea también: Selección Colombia tomó decisión sobre Yoreli Rincón para los Juegos Olímpicos confirmado

Yoreli Rincón dejó el fútbol europeo pensando que, si firmaba con un club colombiano, podía ser convocada a la Selección nuevamente. Pero, lejos de esas posibilidades, Ángelo Marsiglia le cerró esa puerta cuando los Juegos Olímpicos se acercan. El estratega afirmó que está pensando en la nueva generación. Un portazo a las pretensiones de la santandereana.

Tras la última lista de 23 jugadoras convocadas por parte de Ángelo Marsiglia para enfrentar a su similar de Venezuela el 30 de mayo y el 2 de junio en tierras venezolanas, Yoreli Rincón escribió un dardo para el combinado nacional en sus redes sociales ante los rumores que la ponían de nueva cuenta en la selección.

Se destaca el regreso de Leicy Santos, pero no apareció el nombre de la piedecuestana, que respondió en su cuenta oficial de X en donde bajó los brazos completamente, “¡se acabó! No la lucho más. Definitivamente no es pa’ mí”. De esa manera, anunció que no peleará por entrar en la lista definitiva de los Juegos Olímpicos, dado que se le cerró, tal vez, la última y única puerta para regresar.

Le puede interesar: Confirmado: Federación habría tomado importante decisión con Yoreli Rincón

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ EN LA QUE YORELI RINCÓN ESTUVO EN LA SELECCIÓN COLOMBIA FEMENINA?

Yoreli Rincón dejó de estar vinculada a la Selección Colombia de manera repentina, así como varias compañeras de la santandereana. La volante sufrió presuntos vetos por parte de la FCF que la sacaron de disputar la Copa Oro, el Mundial de 2023, la Copa América de 2022, y los Juegos Panamericanos de 2019, cuando el combinado nacional quedó campeona ante Argentina.

La última aparición de Yoreli Rincón fue en el 2018, en la Copa América en donde no alcanzaron a clasificar a la Copa del Mundo del año siguiente. En dicha competencia, Yoreli alcanzó a anotar un gol en seis partidos disputados.