Lun, 10/11/2025 - 08:03
Zambia vs. Brasil EN VIVO: Mundial Sub-17 ¿dónde ver? HOY lunes 10 de noviembre
La 'Canarinha' va por su tercera victoria consecutiva en este certamen.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Zambia vs. Brasil
El partido correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos en el Mundial Sub-17 de Catar 2025, se llevará a cabo este lunes 10 de noviembre a partir de las 9:45 a.m., duelo que se podrá ver para toda Colombia y Latinoamérica por la señal de DirecTV Sports (en Venezuela también se podrá ver por inter, mientras que en Bolivia se tendrá que sintonizar Entel TV).
En México se podrá ver el partido por Amazon Prime Video y ViX, señal en ‘streaming’ que también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, Amazon Prime Video, Fox One y Telemundo Deportes En Vivo.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 9:45 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 10:45 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 11:45 horas
ET Estados Unidos: 9:45 horas
PT Estados Unidos: 6:45 horas.
