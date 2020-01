Zidane asegura que no tomará riesgos con Hazard en el derbi con Atlético de Madrid

"Nunca tomaré riesgos con la salud de un jugador", declaró este viernes el técnico del Real Madrid Zinédine Zidane, en la víspera del derbi contra el Atlético en la 22ª jornada de Liga, acerca del regreso a la cancha del belga Eden Hazard.

"Está entrenando poco a poco con nosotros. Las posibilidades son muy amplias. Lo bueno es que todos quieren estar. De todas formas nunca vamos a arriesgar", señaló sobre el mediapunta.

El belga, fichaje estrella del Real Madrid el verano (boreal) pasado, se había lesionado el pasado 26 de noviembre en un partido de Liga de Campeones contra el PSG (2-2). El jueves entrenó con sus compañeros.

Zidane dedicó parte de su rueda de prensa a lidiar con las preguntas sobre la situación de Gareth Bale, que según los medios podría fichar este viernes por el Tottenham, su antiguo club.

"Bale está con nosotros y voy a contar con él. No contemplo esta posibilidad. No voy a decir si va a jugar el derbi o no. Pero debe estar preparado", señaló el francés.

También habló del Atlético, que llega tras cuatro partidos sin ganar, a diferencia de los blancos, líderes y en una racha de siete triunfos consecutivos.

"Mañana tenemos la oportunidad de cambiar la dinámica y continuar con las cosas que estamos haciendo bien últimamente, Va a ser muy complicado evidentemente y creo que será un gran partido en cualquier caso", dijo sobre el hecho de no haber ganado a los rojiblancos en Liga desde 2012.

"Lo que tenemos es ganas de ver un gran partido, porque el juego es lo que más importa", añadió