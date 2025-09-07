Zidane estrena equipo y sería DT de un cuestionado de Selección Colombia

Zinedine Zidane vuelve a estar en el radar del fútbol mundial tras los rumores que lo acercan a un nuevo banquillo, luego de un largo periodo sin dirigir. El último ciclo del francés como DT se cerró en 2021 al frente de Real Madrid.

Si bien el entrenador de 53 años no ha mostrado afán en volver a la dirección técnica, descartando algunas ofertas millonarias, inclusive, parece que ha llegado a un acuerdo con un club europeo, donde, entre otras cosas, dirigirá a un delantero de Selección Colombia.

Zinedine Zidane sería técnico de un jugador de Selección Colombia

En Turquía algunos comunicadores han informado que Zinedine Zidane será el nuevo técnico de Fenerbahce, club en el que milita el delantero Jhon Jader Durán, y que se quedó sin entrenador luego de la prematura eliminación de Champions League.

Pues Fenerbahce quedó eliminado ante Benfica en al última fase previa de la Champions League, razón por la que la dirigencia resolvió destituir del cargo de director técnico a José Mourinho, quien suena para llegas a una selección.