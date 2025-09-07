Actualizado:
Dom, 07/09/2025 - 15:16
Zidane estrena equipo y sería DT de un cuestionado de Selección Colombia
El entrenador de 53 años no dirige desde 2021 cuando finalizó su vínculo con Real Madrid.
Zinedine Zidane vuelve a estar en el radar del fútbol mundial tras los rumores que lo acercan a un nuevo banquillo, luego de un largo periodo sin dirigir. El último ciclo del francés como DT se cerró en 2021 al frente de Real Madrid.
Si bien el entrenador de 53 años no ha mostrado afán en volver a la dirección técnica, descartando algunas ofertas millonarias, inclusive, parece que ha llegado a un acuerdo con un club europeo, donde, entre otras cosas, dirigirá a un delantero de Selección Colombia.
Zinedine Zidane sería técnico de un jugador de Selección Colombia
En Turquía algunos comunicadores han informado que Zinedine Zidane será el nuevo técnico de Fenerbahce, club en el que milita el delantero Jhon Jader Durán, y que se quedó sin entrenador luego de la prematura eliminación de Champions League.
Pues Fenerbahce quedó eliminado ante Benfica en al última fase previa de la Champions League, razón por la que la dirigencia resolvió destituir del cargo de director técnico a José Mourinho, quien suena para llegas a una selección.
La información es extraoficial, pues el club no se ha pronunciado sobre la llegada de Zinedine Zidane, lo cierto es que Fenerbahce evidentemente esteba en búsqueda de entrenador y desde la salida de Mourinho le apostó a un sucesor de 'pergaminos', sin escatimar en gastos.
La oferta millonaria de Fenerbahce a Zinedine Zidane
No se ha hablado de números, tampoco, pero es posible que la oferta de Fenerbahce a Zinedine Zidane sea por la menos 15 millones de euros por temporada, teniendo en cuenta que ha declinado varias ofertas, incluso de Arabia Saudita.
Claro está que la economía que se maneja en el fútbol turco es incomparable con la de Arabia Saudita, pero Zidane sí llegaría a ser el DT mejor pago de la Superliga de Turquía, con el propósito de llevar a Fenerbahce a ganar títulos, pues este equipo no gana la primera división desde 2013-14.
En Fenerbahce, además de Jhon Jader Durán, Zidane se encontrará con jugadores de buen pie como el mexicano Edson Álvarez y los brasileños Fred y Anderson Talisca.
