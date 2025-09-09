Zidane regresa a los banquillos con selección mundialista: fecha y debut definidos

Desde el 2021, Zinedine Zidane se encuentra a la espera de definir su futuro tras ponerle una pausa larga a su trayectoria como director técnico. Lo ganó todo con el Real Madrid, salió del club blanco, y de ahí en más no ha habido grandes novedades con un posible nuevo cargo.

El astro francés estaba en la carpeta de grandes clubes como el Bayern Múnich, Manchester United, entre otros. Además, desde Turquía filtraron una información sobre la posible vinculación de ‘Zizou’ con el Fenerbahce como el gran reemplazo de José Mourinho que fue cesado hace algunas semanas por la eliminación en la UEFA Champions League.

En ese sentido, filtraron la verdad de por qué Zinedine Zidane estaba esperando tanto, dando largas para definir su nueva vinculación a un equipo. La realidad es que el ex Real Madrid está aguantando las ofertas que ha tenido durante estos cuatro años, únicamente porque ya lo habían tentado a tomar las riendas de la selección de Francia.

Didier Deschamps se irá una vez termine el Mundial de 2026 y ahí estaría la solución: Zinedine Zidane como el sucesor del campeón del mundo en Rusia 2018. ‘Zizou’ tendrá su primera dirección técnica en un seleccionado y nada mejor que tomar las órdenes de su país.

ZINEDINE ZIDANE SERÁ EL REEMPLAZO DE DIDIER DESCHAMPS EN FRANCIA

Francia ya acabó con la incertidumbre de un futuro sin Didier Deschamps, quien ganó la Copa del Mundo en Rusia 2018. Zinedine Zidane será el elegido. De hecho, desde la cuenta de L’Équipe, afirmaron que en la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ya tienen definido que ‘Zizou’ tomará las riendas tras el Mundial.

Sumado a lo anterior, el medio deportivo sentencia que para Zinedine Zidane es un sueño poder dirigir a su país en el próximo ciclo mundialista. De hecho, el francés estaba dando tantas largas para tomar un banquillo porque sabía que le iba a llegar esa oportunidad de dirigir a ‘Les Bleus’.

Y es que, no solo es el interés de Zinedine Zidane el que toma protagonismo en la selección de Francia, pues, los jugadores del combinado nacional también quieren contar con el internacional francés que ganó todo con el Real Madrid. Esta será su primera experiencia en una selección.

FECHA Y DEBUT DE ZINEDINE ZIDANE

Aunque todavía no han confirmado la información, Zinedine Zidane parte con la ventaja para tomar las riendas de la selección gala. En ese sentido, lo que ya se sabe es que su primer partido y su estreno en el combinado nacional será después del Mundial de 2026.

Su estreno podría ser en las ventanas de Fecha FIFA después de la Copa del Mundo, es decir, entre los meses de septiembre a noviembre. Su primer gran reto sería clasificar para la Eurocopa de 2028, además de la necesidad de ganar el certamen continental.

Sumado a lo anterior, también deberá asumir la dirección con miras para las Eliminatorias del Mundial de 2030 en donde deberá intentar conseguir su primera Copa del Mundo, esa que no pudo ganar como jugador y que ahora quiere escribir una historia dorada como entrenador.