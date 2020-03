Zidane revela en un libro por qué no ha tenido en cuenta a James

Mucho se ha dicho sobre la relación de Zinedine Zidane y James Rodríguez en el Real Madrid. El futuro deportivo del colombiano siempre está cuestionado dependiendo de lo que piensa o no el entrenador del 'cafetero'.

Según esto, se conocieron fragmentos de un libro que trata sobre la vida del entrenador del conjunto 'merengue', precisamente una parte de dicho texto toca el tema del volante de la Selección Colombia y los jugadores que son de su gusto en el equipo español.

El periodista Frédéric Hermel, autor de la obra, contó que el estratega francés es un tipo metodico que pretende siempre tener una gran relación con cada uno de los jugadores, pero siempre busca exigirles lo máximo. "Llevo 17 o 18 años de vestuario sobre los hombros y sé de qué va esto. No soy de los que presumen delante de los jugadores. Sólo quiero que comprendan lo que tienen que hacer", cuenta Zidane en el libro.

Sobre Rodríguez y precisamente por qué no lo tiene en cuenta en el Madrid, parece ser que el timonel francés odia los jugadores que no dan todo lo mejor.

"Es una actitud leal que le permitirá conservar el respeto y la admiración del conjunto de su plantilla. Excepto quizá algunos ejemplos como James y Bale. Dos detractores del método Zidane, y dos víctimas de su apreciable intransigencia. (Zidane) no tiene ninguna piedad para los pocos motivados, por mucho talento que tengan, por muy caro que hayan costado al club, por mucho que brillen sus nombres en lo alto del cartel del fútbol mundial. Los que no se machacan en el entrenamiento no obtienen el derecho de disputar los partidos", sentenció el periodista acerca de Rodríguez y Gareth Bale, quien tampoco vive los mejores momentos en el club.