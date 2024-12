Zidane volvería a dirigir: sería técnico de selección campeona del mundo

Zinedine Zidane está listo para volver a los banquillos como técnico. Tras un paso de éxito por el Real Madrid, el reconocido jugador y DT francés podría tener la oportunidad de dirigir una de las grandes selecciones del viejo continente.

Fueron más de tres temporadas al frente del elenco merengue en las que el recordado mediocampista se hizo una leyenda como DT. Tras conseguir ganar la misma cantidad de títulos de la Champions League entre 2016 y 2018, hay un combinado nacional que ve al galo como gran alternativa para comandar su equipo.

Para el ex Madrid, la posibilidad de volver a dirigir el cuadro merengue no está en sus planes por ahora. Por ello, ya se habla de la chance de que el técnico podría asumir nuevamente el comando de un banquillo en una de las grandes potencias de suelo europeo.

Desde Francia se ha revelado que Zizou estaría cerca de ser el nuevo técnico del seleccionado nacional. Al parecer, el elenco blue quiere un cambio de ciclo y dejaría ir a Didier Deschamps. Para los de los azules, es momento de hacer un cambio y lo harían antes del Mundial 2026.

Justamente en este sentido, Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, se ha manifestado en diálogo con ‘Afert-Foot’, de RMC Sport. Aunque el directivo apuntó que Deschamps ha cumplido su trabajo, detalló que la llegada de Zidane no está tan lejos de suceder.

“¿La gente me habla de Zidane? Mentiría si dijera que nadie me lo ha dicho. No lo niego. Salgo al campo, oigo a la gente, os escucho y sé que hay demanda. No soy autista”, señaló el presidente.

La decisión de la directiva sería apostar por un hombre de la casa con recorrido y experiencia para poder trascender en el equipo con la idea de mantener el protagonismo. Más allá de eso, otros medios de Europa, lo vinculan con la alternativa de dirigir algunos clubes del viejo continente como Marsella.

Se espera que en el mercado de verano, Zidane sea uno de los entrenadores que vuelva a dirigir. El francés tiene ofertas y diferentes equipos esperan por su decisión.